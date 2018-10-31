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    «Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка лиги 31 октября 2018 года

    Кубок Лиги Футбол Англии Вест Хэм Тоттенхэм
    Прогноз на «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»
    Мусса Дембеле
    В 1/8 финала Кубка лиги Англии 31 октября встретятся «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». Начало поединка — в 22:45 по Москве. Прогноз на «Вест Хэм» — «Тоттенхэм».
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» потихоньку набирает форму и доставляет все больше проблем своим соперникам. Но ощутимого прорыва пока еще нет. Он только предчувствуется.

    Так, в последнем туре Премьер-лиги «молотобойцы» упустили победу над «Лестером» (1:1). Команда Мануэля Пеллегрини вела в счете вплоть до 89-й минуты, играя при этом в меньшинстве большую часть матча. Но за минуту до финального свистка не хватило лишнего игрока, чтобы удержать Ндиди — и он забил.

    Из особенностей отметим, что чилийский наставник лондонцев по-прежнему делает ставку на первые таймы. В последних трех играх чемпионата, в которых «Вест Хэм» вообще забивал, пять голов из семи влетели за первые 45 минут.

    Не можем обойти и кадровую ситуацию. Она у «молотков» ужасная. Шесть футболистов уже на ранней стадии сезона маринуются в лазарете. Еще один — пока под сомнением на предстоящий кубковый поединок.

    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» еще не сыграли свой матч 10-го тура на момент написания прогноза. Но последних результатов в Лиге чемпионов и внутреннем первенстве вполне достаточно для формирования сравнительной оценки.

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    И мы можем сказать, что Маурисио Почеттино сбивается на «экономию игровых усилий». Бережет игроков, то есть. Атакующие показатели «Тоттенхэма» не впечатляют: с конца августа был всего лишь одни матч, который лондонцы выиграли с разницей более одного мяча.

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    • Причина тому — игра на несколько фронтов. И даже так результаты «лилейно-белых» оставляют желать лучшего. В ЛЧ, например, были два поражения и ничья с «ПСВ». Последние две игры в чемпионате — это минимальные победы.

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    Правда, «сухие» — что тоже очень важно. Ну, а в Кубке — натужная победа над «Уотфордом» в серии послематчевых пенальти (основное время — 2:2).

    Прогноз

    Коэффициенты на чистые исходы выглядят странно — они слегка завышены. По крайней мере, на победу гостей. С другой стороны, всем понятен уровень мотивации и функциональное состояние игроков «Тоттенхэма». Да и совсем недавно «молотобойцы» здорово показали себя в личном матче со «шпорами» в рамках чемпионата.

    Да, они проиграли 0:1, но многие игровые показатели (удары, владение, попадания в створ, угловые) были не хуже и даже лучше, чем у более именитых соперников.

    Но есть и третья сторона вопроса — травмы. Ситуацию хозяев с ними мы уже описали. Для «Вест Хэма» это прямо-таки бич какой-то. У «шпор» — это Алли, Роуз и Вертонген.

    С таким раскладом мы не ждем очень результативной игры. Поэтому наша ставка — «ТМ 3» за 1,55. 0

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    Прогноз на «Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55. В 1/8 финала Кубка лиги Англии 31 октября встретятся «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». Начало поединка — в 22:45 по Москве.
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