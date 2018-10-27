до конца текущего года проведет все поединки на стадионе «Уэмбли», сообщает пресс-служба лондонского клуба.

«Тоттенхэм» останется на «Уэмбли» до конца года express.co.uk 1000 Фрибет для всех Забрать!

Таким образом, переезд «шпор» на свой новый стадион, который будет вмещать 62 тысячи болельщиков, вновь откладывается. Хотя изначально переезд планировался на сентябрь нынешнего года.

«Мне очень жаль, но пока я не могу подтвердить дату первой игры на новом стадионе. Ситуация от нас никак не зависит, а задержка происходит из-за подрядчиков, которые не соблюдают оговоренные сроки. Мы пытаемся ускорить этот процесс, однако пока неизвестно, когда мы сможем туда переехать», — приводит слова президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви официальный сайт «шпор».

Напомним, открытие нового стадиона «Тоттенхэма» неоднократно переносилось из-за проблем с безопасностью. 0