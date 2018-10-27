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    «Тоттенхэм» останется на «Уэмбли» до конца года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Календарь АПЛ
    «Тоттенхэм» до конца текущего года проведет все поединки на стадионе «Уэмбли», сообщает пресс-служба лондонского клуба.

    «Тоттенхэм» останется на «Уэмбли» до конца года
    «Тоттенхэм» останется на «Уэмбли» до конца года
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    Таким образом, переезд «шпор» на свой новый стадион, который будет вмещать 62 тысячи болельщиков, вновь откладывается. Хотя изначально переезд планировался на сентябрь нынешнего года.

    «Мне очень жаль, но пока я не могу подтвердить дату первой игры на новом стадионе. Ситуация от нас никак не зависит, а задержка происходит из-за подрядчиков, которые не соблюдают оговоренные сроки. Мы пытаемся ускорить этот процесс, однако пока неизвестно, когда мы сможем туда переехать», — приводит слова президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви официальный сайт «шпор».

    Напомним, открытие нового стадиона «Тоттенхэма» неоднократно переносилось из-за проблем с безопасностью. 0

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