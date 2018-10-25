«Севилья» — «Акхисар». Прогноз на матч Лиги Европы 25 октября 2018 года

В четверг, 25 октября, испанская «Сивилья» на своем поле примет турецкий «Акхисар» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы G начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Севилья» — «Акхисар».

«Севилья»

«Нервионцы» в этом розыгрыше Лиги Европы стартовали еще на ранней стадии отбора. За всю квалификацию «Севилья» провела шесть встреч, в которых одержала во всех победы с общим счетом 17:1.

В первом туре группового этапа севильцы разгромили бельгийский «Стандард» на своем поле со счетом 5:1, а во второй игре они на выезде проиграли «Краснодару» — 1:2.

На внутренней арене «красно-белые» после девяти туров идут на четвертой строке в турнирной таблице, уступая первой «Барселоне» два очка.

Именно каталонцам команда Пабло Мачини проиграла в минувшем матче чемпионата Испании (2:4) и уступила им первую строчку. Кроме этих проигрышей «Севилья» также добилась пять побед за последнее время.

«Акхисар»

Обладатель Кубка Турции свое дебютное появление на евроарене начал с двух поражений кряду. Сначала дружина Джихата Арслана на своем поле уступила «Краснодару» — 0:1.

Во втором туре Лиги Европы турецкий коллектив уступил в гостях «Стандарду» со счетом 1:2, забив дебютный гол в еврокубках.

На данный момент у «Акхисара» 4-матчевая серия из поражений во всех турнирах. В этих играх «черно-зеленые» забили три гола, а пропустили в свои 12.

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После девяти поединков турецкого первенства они расположились на самом дне в турнирной таблице, имея в своем активе только пять баллов.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам: победа «Севильи» — 1.11, победа «Акхисара» — 23.00, ничья — 11.00.

Испанская команда не должна испытать проблем с аутсайдером чемпионата Турции. Прогнозируем, что в этой игре хозяева разгромят гостей. 0