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    «Рома» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 23 октября 2018 года

    Лига чемпионов Рома ЦСКА
    Прогноз на «Рома» — ЦСКА
    Виктор Гончаренко
    Во вторник, 23 октября, «Рома» на своем поле будет принимать московский ЦСКА в рамках группы G Лиги чемпионов. Начало поединка — в 22:00 мск. Прогноз на «Рома» — ЦСКА.
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    «Рома»

    «Волки» в первом туре ЛЧ по всех статьям уступили победителю последних трех сезонов розыгрыша мадридскому «Реалу» со счетом 0:3 в гостях. Реабилитация состоялась дома с «Викторией» — 5:0.

    Римляне немного поправили свое турнирное в Серии А, одержав победы в трех подряд поединках. Одолели в домашних встречах аутсайдера «Фрозиноне» (4:0), переиграли в римском дерби «Лацио» — 3:1, а также разобрались с «Эмполи» — 2:0.

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    Но далее последовал откровенный провал в игре со «СПАЛом» — 0:2. Журналисты сообщали, что главный тренер римлян Эусебио Ди Франческо чудом сохранил работу, а его будущее будет зависеть от ближайших результатов, в том числе против ЦСКА.

    В прошлой Лиге чемпионов «Рома» провела на свой арене шесть матчей, в которых один раз сыграла вничью и пять встреч выиграла, разница этих побед — 12:2.

    ЦСКА

    В Лиге чемпионов армейцы стартовали ничьей с чешской «Викторией» (2:2), дважды пропустив в первом тайме и уйдя от поражения благодаря пенальти в компенсированное время.

    Далее мало кто ждал чудес в игре с мадридским «Реалом», но футболисты московского клуба при аншлаге на трибунах совершили подвиг и в меньшинстве одолели грозных испанцев. Да, с «Реалом» в Россию не прибыли многие лидеры, порой в поединке просто везло, но результат, как говорится, на табло — 1:0.

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    Серьезным ударом для армейцев стало удаление Игоря Акинфеева. В Риме на ворота встанет Илья Помазун — 22-летний парень, который может не выдержать еврокубкового давления.

    «Вскружила головы» игрокам ЦСКА эта победа или нет — сложно сказать, но далее последовали две неудачи. Это поражение от «Локомотива» (0:1) и вылет от «Тюмени» в 1/16 Кубка России.

    Последний матч в РПЛ — победа над кризисным «Анжи» на выезде. В итоге подопечные Виктора Гончаренко идут третьими, набрав 19 очков.

    Прогноз

    Команды встречались между собой в последний раз еще в ноябре 2014 года, когда в Москве была зафиксирована ничья — 1:1. В этом же розыгрыше ЛЧ римляне на своем поле одержали победу — 5:1.

    Без Акинфеева и с усталостью из-за напряженного графика ЦСКА предсказуемо считается аутсайдеромм. Более того, римлянам отступать некуда, на кону у Ди Франческо — его работа, а добыть очки в России будет куда сложнее. Ставим на победу «Ромы» с форой -1,5 гола за 1,98. 0

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    Прогноз на «Рома» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98. Во вторник, 23 октября, «Рома» на своем поле будет принимать московский ЦСКА в рамках группы G Лиги чемпионов. Начало поединка — в 22:00 мск.
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