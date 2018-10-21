«Монпелье» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 21 октября 2018 года

«Монпелье»
После поражения в первом туре чемпионата от «Дижона» (1:2) дома, «паладины» в этом сезоне Лиги 1 больше не проигрывали.
В восьми других встречах французского первенства команда Мишеля Тер-Закаряна одержала четыре победы и столько же раз сыграла вничью.
С 16 очками «Монпелье» после девяти матчей чемпионата идет на пятой строке, уступая второму месту всего лишь три балла.
Домашниее поединке этого сезона в чемпионате Франции принесли им две победы, две ничьи и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 5:3.
«Бордо»
«Жирондинцы» в девяти матчах французского первенства положили в свою копилку 14 баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице.
В пяти последних матчах Лиги 1 дружина Рикардо Гомеса не знает горечи поражений, сыграв в этих поединках два раза вничью и три матча выиграв.
«Бордо», в отличии от своего предстоящего соперника, также проводит матчи и на евроарене. Клуб из берегов Гаронны выступает на групповой стадии Лиги Европы, где после двух туров очков не имеет.
Четыре гостевые игры чемпионата в этом сезоне закончились двумя поражениями, а также еще «жирондинцы» по разу сыграли вничью и проиграли, разница мячей — 4:5.
В минувшем чемпионате Франции оппоненты обменялись гостевыми победами. «Монпелье» на своем поле проиграл «Бордо» со счетом 1:3, а на выезде выиграл — 2:0.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Монпелье» — 2.10, победа «Бордо» — 4.10, ничья — 3.20.
«Жирондинцы» неплохо играют против «паладинов», проиграв только два из 11 предыдущих матчей, одержав семь побед и два раза сыграв вничью. А в гостях «Бордо» выиграл три из пяти последних встреч, проиграв лишь раз.
Так что, в этой игре прогнозируем непроигрыш гостей. 0