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    «Жирондинцы» пополнят очковый багаж в Монпелье

    «Монпелье» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 21 октября 2018 года

    Лига 1 Футбол Франции Монпелье Бордо
    Прогноз на «Монпелье» — «Бордо»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В воскресенье, 21 октября, «Монпелье» на своем поле примет «Бордо» в рамках десятого тура французской Лиги 1. Встреча начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Монпелье» — «Бордо».
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    «Монпелье»

    После поражения в первом туре чемпионата от «Дижона» (1:2) дома, «паладины» в этом сезоне Лиги 1 больше не проигрывали.

    В восьми других встречах французского первенства команда Мишеля Тер-Закаряна одержала четыре победы и столько же раз сыграла вничью.

    С 16 очками «Монпелье» после девяти матчей чемпионата идет на пятой строке, уступая второму месту всего лишь три балла.

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    • Домашниее поединке этого сезона в чемпионате Франции принесли им две победы, две ничьи и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 5:3.

    «Бордо»

    «Жирондинцы» в девяти матчах французского первенства положили в свою копилку 14 баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице.

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    В пяти последних матчах Лиги 1 дружина Рикардо Гомеса не знает горечи поражений, сыграв в этих поединках два раза вничью и три матча выиграв.

    «Бордо», в отличии от своего предстоящего соперника, также проводит матчи и на евроарене. Клуб из берегов Гаронны выступает на групповой стадии Лиги Европы, где после двух туров очков не имеет.

    Четыре гостевые игры чемпионата в этом сезоне закончились двумя поражениями, а также еще «жирондинцы» по разу сыграли вничью и проиграли, разница мячей — 4:5.

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    В минувшем чемпионате Франции оппоненты обменялись гостевыми победами. «Монпелье» на своем поле проиграл «Бордо» со счетом 1:3, а на выезде выиграл — 2:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Монпелье» — 2.10, победа «Бордо» — 4.10, ничья — 3.20.

    «Жирондинцы» неплохо играют против «паладинов», проиграв только два из 11 предыдущих матчей, одержав семь побед и два раза сыграв вничью. А в гостях «Бордо» выиграл три из пяти последних встреч, проиграв лишь раз.

    Так что, в этой игре прогнозируем непроигрыш гостей. 0

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    Прогноз на «Монпелье» — «Бордо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В воскресенье, 21 октября, «Монпелье» на своем поле примет «Бордо» в рамках десятого тура французской Лиги 1. Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.
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