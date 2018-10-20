«Урал» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки на РПЛ 20 октября 2018 года

В субботу, 20 октября, екатеринбургский «Урал» на своем поле примет самарские «Крылья Советов» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Встреча начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Урал» — «Крылья Советов».

«Урал»

Команда Дмитрия Парфенова неудачно стартовала в этом чемпионате, проиграв три поединка при одной ничьей, при этом три игры «шмели» провели на своем поле.

И только в пятом туре была одержана первая победа в сезоне, «оранжево-черные» в домашней встрече переиграли грозненский «Ахмат» со счетом 2:1. Потом они уступили в Москве ЦСКА — 0:4.

Затем «уральцы» выдали 4-матчевую серию без поражений с учетом кубковой игры. Игры РПЛ принесли две победы и одну ничью. Игра последнего тура закончилась минимальным поражением от «Рубина» в Казани — 0:1.

С 11 баллами «Урал» расположился на 10 строке в турнирной таблице и опережает опасную зону всего лишь на один пункт.

Домашние поединки этого розыгрыша РПЛ принесли клубу из Екатеринбурга по две победы, ничьи и поражения, разница мячей — 7:7.

«Крылья Советов»

Перед матчем 10-го тура, руководство «Крыльев Советов» приняло решение сменить главного тренера. Андрей Тихонов был уволен, на его место пришел Миодраг Божович, который до этого возглавлял тульский «Арсенал».

Первый поединок с новым тренером принес им домашнюю победу над московским «Динамо» со счетом 1:0. Этой победой самарцы продлили свою 3-матчевую проигрышную серию.

Календарь и таблица РПЛ

Помимо этой виктории волжане также одолели «Анжи» и «Ростов» (по 1:0). Еще была ничья с ЦСКА (0:0) на старте чемпионата. Всего в 10 встречах первенства «Крылья Советов» забили всего лишь четыре гола.

Клуб из Самары в 10 матчах РПЛ набрал 10 очков и находится на 12 месте в турнирной таблице, уступая предстоящему сопернику один пункт.

Гостевые игры в этом сезоне принесли самарцем одну победу и три поражения, разница забитых и пропущенных — 2:7.

В сезоне 2016/17 «Урал» проиграл на своем поле «Крыльям» со счетом 1:3, в Самаре была ничья — 2:2. 10 из 16 поединков в чемпионатах России между этими командами закончились вничью.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Урала» — 2.25, победа «Крыльев Советов» — 3.85, ничья — 3.05.

«Крылья Советов» после смены тренера и победы над «Динамо» находятся в приподнятом настроении, но и команда Парфенова на своем поле довольно-таки неплохо играет.

Прогнозируем, что в предстоящем поединке оппоненты поделят очки. 0