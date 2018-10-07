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    Отойдет ли «Севилья» от краснодарского шока?

    «Севилья» — «Сельта». Прогноз и ставки на чемпионат Испании по футболу 7 октября 2018 года

    Примера Футбол Испании Севилья Сельта
    Прогноз на «Севилья» — «Сельта»
    Серия из пяти побед кряду «Севильи» прервалась против «Краснодара»
    В рамках 8-го тура испанской Примеры «Севилья» примет «Сельту». Матч состоится 7 октября и начнется в 19:30 по Москве. Прогноз на «Севилья» — «Сельта».
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    «Севилья»

    На внутренней арене в стартовавшей кампании «Севилья» показывает себя с лучшей стороны. Сперва в битве за Суперкубок андалусцы на равных противостояли «Барселоне» и только незабитый пенальти в концовке основного времени не позволил им сыграть дополнительное время.

    По итогам семи туров подопечные Пабло Мачина идут на третьем месте, набрав 13 очков, что всего в одном пункте от тех же каталонцев и «Реала». Более того, 26 сентября случилась сенсация — «рохибланкос» на своем поле просто уничтожили королевский клуб со счетом 3:0, тогда как в последнем туре удалось на выезде справиться с «Эйбаром» — 3:1.

    Ярко коллектив стартовал и в группе Лиги Европы — на домашней арене был «разобран» бельгийский «Стандард» (5:1). Тем не менее, матч второго тура этой стадии обернулся для него шоком: выигрывая у «Краснодара» в гостях до 72-й минуте, команда в итоге потерпела поражение — первое за пять матчей.

    «Сельта»

    «Сельта» неплохо начала новый сезон. В стартовых трех матчах они добыли семь очков, на уровне отыграв против команд, которые сейчас выше клуба из Виго в турнирной таблице.

    Так, в первом туре «Кельты» сыграли вничью с «Эспаньолом» (1:1), а в третьем — обыграли сам «Атлетико» (2:0). Но последние четыре матча показывают, что команда Антонио Мохамеда перегибает с дележкой очков: одно поражение и три ничьи.

    За эти поединки «Сельта» пропустила восемь голов. Причем половину из них — в первых таймах. Что может хоть как-то утешать фанатов галисийцев, так это то, что набираются хоть какие-то очки, которые позволяют оставаться в верхней половине таблицы — на девятой строчке.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех гостей оценивается в 5,25, а ничья — в 4,50.

    Рекомендуем ставить на то, что каждая команда подаст больше одного углового в каждом тайме за 4,50. 0

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    Прогноз на «Севилья» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.50. В рамках 8-го тура испанской Примеры «Севилья» примет «Сельту». Матч состоится 7 октября и начнется в 19:30 по Москве.
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