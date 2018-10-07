«Монако» — «Ренн». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 7 октября

В воскресенье, 7 октября, «Монако» на своем поле примет «Ренн» в рамках девятого тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Луи II», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Монако» — «Ренн».

«Монако»

Футболисты «Монако» на данный момент занимают лишь 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету шесть очков.

В восьми сыгранных турах «монегаски» одержали одну победу, трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

В двух предыдущих турах подопечные Леонарду Жардима уступили «Анже» (0:1) и «Сент-Этьену» (0:2).

В середине недели «Монако» играл в Лиге чемпионов с дортмундской «Боруссией» и проиграл 0:3, оставшись на последнем месте в турнирной таблице группы A.

Календарь и таблица Лиги 1

Среди травмированных у «Монако» значатся Пьетро Пеллегри, Рони Лопеш, Диего Бенальо, Виллем Геббельс, Стеван Йоветич и Ронаэль Пьер-Габриэль.

«Ренн»

«Ренн» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав восемь очков.

На счету «черно-красных» две победы, две ничьи и четыре поражения. В двух последних турах они проиграли «Амьену» (1:2) и разошлись миром с «Тулузой» (1:1).

Подопечные Сабри Лямуши в середине недели играли в Лиге Европы. В гостевом матче с «Астаной» они потерпели поражение со счетом 0:2. Впрочем, в турнирной таблице они остались на втором месте.

У «Ренна» после травм восстанавливаются Жереми Гелен, Людовик Баал, Исмаила Сарр и Адриен Юну.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Монако» — 2.13, победа «Ренна» — 3.60, ничья — 3.60.

Судя по последним результатам, обе команды находятся в кризисе, из которого, конечно же, планируют поскорее выбраться.

Все прогнозы на Лигу 1

«Монегаски» не побеждали во всех турнирах с середины августа, а «черно-красные» — с середины сентября, да и то это случалось на родном стадионе, тогда как на выезде их последний успешный матч состоялся в мае.

Делая прогноз, мы бы обратили внимание на то, что «Ренн» совершил длинный перелет в Астану и обратно, который точно негативно сказался на игровой форме. Именно исходя из этого нам кажется, что стоит брать победу хозяев.

Да, у «Монако» наметились проблемы с результативностью, но в его составе много сильных футболистов, которые должны отдать все силы и прервать черную серию. Еще один вариант для ставки — «индивидуальный тотал хозяев больше 1,5» за 2.05. 0