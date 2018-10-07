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    Выиграет ли «Ахмат» у «Анжи»?

    «Ахмат» — «Анжи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 7 октября

    РПЛ Футбол России Ахмат Анжи
    Прогноз на «Ахмат» — «Анжи»
    Футболисты «Ахмата»
    В воскресенье, 7 октября, «Ахмат» на своем поле примет «Анжи» в рамках десятого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Грозном, начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Ахмат» — «Анжи».
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    «Ахмат»

    Грозненский «Ахмат» на данный момент занимает десятое место в турнирной таблице, имея на своем счету 11 очков.

    В нынешнем сезоне подопечные Рашида Рахимова одержали три победы, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    Если говорить о трех последних матчах команды, то в них она обыграла «Спартак» (2:1), разошлась миром с «Оренбургом» (1:1) и уступила «Локомотиву» (0:2).

    Важно заметить, что на своем поле «Ахмат» играет значительно лучше, чем в гостях. На родной арене он набрал восемь баллов из двенадцати возможных.

    Календарь и таблица РПЛ

    В лазарете «Ахмата» находится нападающий Одисе Роши.

    «Анжи»

    Футболисты «Анжи» расположились на 15-й строчке в турнирной таблице, набрав девять очков.

    Махачкалинская команда одержала три победы и потерпела шесть поражений в текущем сезоне.

    Примечательно, что в двух предыдущих турах «орлы» сумели переиграть «Динамо» (1:0) и «Зенит» (2:1).

    Среди травмированных у «Анжи» значатся Хамид Агаларов, Евгений Гапон и Гурам Тетрашвили. Игорь Чайковский и Дмитрий Белоруков не смогут выйти на поле из-за дисквалификации.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ахмата» — 1.44, победа «Анжи» — 8.70, ничья — 4.60.

    «Орлы» в последнее время приятно радуют своих болельщиков. Находясь в трудном финансовом положении, команда умудряется не просто набирать очки, но и обыгрывать таких грандов, как «Зенит».

    Все прогнозы на РПЛ

    И все же нужно понимать, что в некоторых моментах команде Магомеда Адиева просто сопутствовала удача. Продолжаться вечно так не может, и выезд в Грозный должен стать тому подтверждением.

    «Ахмат» при поддержке родных трибун играет с удвоенной мотивацией, поэтому ждем от него триумфа, притом уверенного. Наш прогноз — «победа "Ахмата" с форой -1» за 1.70.

    Еще один интересный вариант — «хозяева выиграют и не пропустят» за 2.06. 0

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    Прогноз на «Ахмат» — «Анжи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В воскресенье, 7 октября, «Ахмат» на своем поле примет «Анжи» в рамках десятого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Грозном, начнется в 14:00 по московскому времени.
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