«Рубин» — «Урал». Прогноз и ставки на РПЛ 6 октября 2018 года

Казанский «Рубин» 6 октября на своем поле примет «Урал» в рамках десятого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Казань Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Рубин» — «Урал».

«Рубин»

«Рубиновые» после девяти поединков РПЛ расположились на шестой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков и отстают от пятого места на один балл.

В этом розыгрыше российского первенства казанцы проиграли только один раз, на своей арене уступили «Зениту» (0:1) в третьем туре.

После того они выдали 7-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, где три встречи выиграли и еще четыре свели вничью. В последнем туре чемпионата «Рубин» дома переиграл «Крылья Советов» со счетом 2:1, забив победный гол за считанные секунды до конца поединка.

Все прогнозы на футбол

В этом сезоне РПЛ подопечные Курбана Бердыева провели пять домашних встреч, в которых одержали три победы при одной ничьей и поражении, разница мячей — 6:4.

«Урал»

«Шмели» набрали 11 пунктов в девяти поединках Премьер-лиги и расположились на восьмой строке в турнирной таблице, опережая опасную зону лишь на два балла.

После неубедительного старта, где команда Дмитрия Парфенова в четырех матчах заработала только одно очко, «Урал» затем поправил свои турнирные дела.

За последние пять поединков российского первенства было одержано три победы при одном поражении и ничьей. В девятом туре «уральцы» переиграли тульский «Арсенал» (2:1) дома. На данный момент у «оранжево-черные» 3-матчевая победная серия во всех турнирах.

Календарь и таблица РПЛ

Выездные встречи этого розыгрыша РПЛ принесли «Уралу» одну победу, одну ничью и три поражения, разница забитых и пропущенных — 3:10.

В минувшем сезоне «Рубин» на своем поле проиграл «Уралу» со счетом 0:1, а в Екатеринбурге была зафиксирована ничья — 1:1.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Рубина» — 1.83, победа «Урала» — 5.10, ничья — 3.40.

Оба коллектива имею длительные серии без поражений (семь матчей и четыре). Прогнозируем, что в этом поединке хозяева продлят свою успешную серию, а гости прервут ее. 0