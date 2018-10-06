«Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 6 октября 2018 года

В субботу, 6 октября, в рамках седьмого тура Бундеслиги «Бавария» на своем поле будет принимать гладбахскую «Боруссию». Начало поединка — в 19:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах.

«Бавария»

В этом сезоне все складывалось хорошо для «Баварии» до позапрошлого тура. Мюнхенский коллектив одержал четыре победы из четырех над «Хоффенхаймом», «Штутгартом», «Байером» и «Шальке» (тремя участниками еврокубков) с разницей мячей 11-2.

Тем не менее, начиная с прошлой недели «ротен» как будто подменили, ведь в обоих поединках Бундеслиги они не сумели выиграть. Сперва лучший клуб Германии не сумел одолеть на своем поле середняка «Аугсбург» (1:1), а затем и вовсе уступил на выезде «Герте» (0:2), из-за чего потерял лидерство в чемпионате.

Казалось, что подопечных Нико Ковача в этой ситуации на этой неделе может выручить Лига чемпионов, встряхнув их эмоцианально. Однако «ротен» и здесь не сумели выиграть, довольствовашись ничьей с «Аяксом» (1:1) в домашних стенах.

«Боруссия» Менхенгладбах

Гладбахская «Боруссия» отлично проводит старт сезона. Уже в первом свое поединке в начале новой кампании «Жеребцы» дали понять, что настроены серьезно, разгромив «Хастедт» в Кубке Германии с невероятным счетом 11-1.

Задался старт и в «Бундеслиге», где в домашних стенах оставили не у дел «Байер» (2:0), хотя затем постеряли очки в Аугсбурге против одноименного коллектива — 1:1. Но зато уже в следующем туре на своем поле был повержен вице-чемпион «Шальке» (2:1).

Первое поражение случилось в четвертом туре от «Герты» (2:4) на выезде, но оно пока что остается последним. Так, вслед за победой над «Айнтрахтом» (3:1) у себя дома подопечные Дитера Хекинга увезли ничью из Вольфсбурга (2:2) — такие результаты оставили команду на четвертой позиции.

Прогноз

Букмекеры предсказуемо отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,20, тогда как успех гостей оценивается в 11,00, а ничья — в 7,00.

Рекомендуем ставить на то, что в первом тайме будет ничья, а в итоге победит «Бавария» за 4,60. 0