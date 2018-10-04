«Карабах» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 4 октября 2018 года

В рамках 2-го тура группы Е Лиги Европы УЕФА «Карабах» примет лондонский «Арсенал». Матч состоится 4 октября и начнется в 19:55 мск. Прогноз на «Карабах» — «Арсенал».

«Карабах»

Гурбан Гурбанов выстроил очень неплохой клуб по меркам Азербайджана. После шести туров внутреннего первенства «Карабах» идет на втором месте, уступая «Нефтчи» по разнице мячей.

Тем не менее для евроарены этого крайне мало. Так, в первом туре ЛЕ «скакуны» проиграли на выезде «Спортингу» 0:2. Зная об атакующей направленности «львов», весь первый тайм азербайджанцы держали рубеж.

Надо сказать, довольно успешно — португальский гранд подал больше угловых, чем попал по воротам прямым ударом (7 против 2-х).

Во второй половине Гурбанов решил рискнуть и поплатился. «Карабах» раскрылся и сам начал создавать моменты, вот опытные «львы» и подстерегли «скакунов» на ошибках.

«Арсенал»

Команда Унаи Эмери постепенно выходит из кризиса. С учетом всех турниров «канониры» выигрывают уже семь матчей подряд. В последнем туре АПЛ «Арсенал» обыграл на своем поле «Уотфорд» 2:0.

Однако это только результат, игра же оставляет желать лучшего. Даже на «Эмирейтс» «пушкари» уступили сопернику по количеству и качеству моментов (9-13). Сами же смогли попасть в створ всего два раза за все 90 минут.

В Лиге Европы получилось куда лучше — поединок первого тура против полтавской «Ворсклы» закончился со счетом 4:2 в пользу команды Эмери.

Календарь и таблица Лиги Европы

Если коротко о характере игры: 68% владения, 7-1 по угловым и в три раза больше ударов — 15-5. К тому же, при всем уважении к ребятам Василия Сачко, такие голы, как забила «Ворскла», принято именовать «дурами».

Прогноз

Практически во всех матчах, где есть явный фаворит и отъявленный андердог, присутствует напряженная атмосфера страха за целостность своих ног. Особенно у более мастеровитых футболистов.

Так боялся и «Спортинг» — азербайджанцы вполне оправдали ожидания и нарушили правила 18 раз. Лондонские футболисты тоже не из белоручек, хоть и ведут себя поскромнее. Их показатель по нарушениям довольно средний по меркам Премьер-лиги — 11,3 фола за матч.

Все прогнозы на футбол

Пока что ставки на нарушения доступны только в интервале первых 10-ти минут. Лучше дождаться дополненной линии. Но если невтерпеж, рекомендуем поставить на «2 тайм: П2» за 1,72.

В матче против «Уотфорда» команда Эмери проснулась именно во второй половине. Даже ближе к финальному занавесу. 0