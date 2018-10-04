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    Чем удивят «Севилью» в Краснодаре?

    «Краснодар» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 4 октября 2018 года

    Лига Европы Краснодар Севилья
    Прогноз на «Краснодар» — «Севилья»
    Эвер Банега
    В четверг, 4 октября, «Краснодар» на своем поле будет принимать испанскую «Севилью» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на «Краснодар» — «Севилья».
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    «Краснодар»

    Кубанский клуб провел лучший старт в РПЛ за всю свою историю. «Краснодар» набрал в девяти турах нынешнего сезона 19 очков и занимает второе место, отставая от «Зенита» на три пункта.

    В последних матчах «быки» в рамках РПЛ крупно победили на выезде «Крылья Советов» (3:0), а в Кубке России уверенно разделались в гостях с курским «Авангардом» (2:0), после чего не оставили шансов «Динамо» — 3:0.

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    В первом еврокубковом туре Мурада Мусаева гостили в Турции у «Акхисара» и увезли домой минимальную победу — 1:0. Опасных моментов было много у обеих команд, но судьбу противостояния ешил точный удар Виктора Клаэссона.

    «Севилья»

    На внутренней арене в стартовавшей кампании «Севилья» показывает себя с лучшей стороны. Сперва в битве за Суперкубок андалусцы на равных противостояли «Барселоне» и только незабитый пенальти в концовке основного времени не позволил им сыграть дополнительное время.

    По итогам семи туров подопечные Пабло Мачина идут на третьем месте, набрав 13 очков. Всего на один пункт они отстают от «Барселоны» и «Реала».

    Более того, 26 сентября случилась сенсация — «нервионцы» на своем поле просто уничтожили мадридский суперклуб со счетом 3:0. В последнем туре удалось на выезде справиться с «Эйбаром» — 3:1.

    Не менее ярко испанцы стартовали и в группе Лиги Европы — на домашней арене был «разобран» бельгийский «Стандард» (5:1).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,10, а ничья — в 3,50.

    Обе команды находятся в великолепной форме, а фактор домашнего поля должен помочь краснодарцам не разочаровать болельщиков. Тем не менее, предсказывать исход в такой паре, да еще и в Лиге Европы, крайне сложно. Другое дело — голы. Их мы ожидаем с обеих сторон. Ставим на «обе забьют» за 1,65. 0

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    Прогноз на «Краснодар» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65. В четверг, 4 октября, «Краснодар» на своем поле будет принимать испанскую «Севилью» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Начало матча — в 22:00 мск.
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