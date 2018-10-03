«ПСВ» — «Интер». Прогноз на матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе В 3 октября 2018 года

3 октября в группе В Лиги чемпионов УЕФА состоится 2-й тур, в котором «ПСВ» примет на своем поле «Интер». Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на «ПСВ» — «Интер».

«ПСВ»

Чемпион Голландии начал свой путь в Лиге чемпионов крайне неудачно. В первом туре самого престижного евротурнира «ПСВ» крупно уступил «Барселоне» на «Камп Ноу» (0:4).

Касательно примечательных моментов можем сказать, что «крестьяне» равномерно распределили силы на матч (6-7 по ударам), просто второй тайм вышел для них более удачным (0-2 по ударам в створ). Плюс, удалось заработать удаление для центрбэка соперника.

Однако толку от этого оказалось мало. Причина такого исхода, скорее всего, кроется в отсутствии конкурентов во внутреннем чемпионате.

В Эредивизии команда Марка ван Боммела еще не проигрывала и оторвалась от «Аякса» на пять очков. Попутно «красно-белая армия» держит первенство по забитым голам — 26 мячей за семь игр.

«Интер»

Обидное поражение от «Пармы» в четвертом туре чемпионата Италии вдохновило подопечных Лучано Спаллетти на героический камбэк против «Тоттенхэма» в ЛЧ. Проигрывая по ходу встречи, «Интер» за четыре минуты до конца отыгрался, а в компенсированное вырвал победу.

Эта «виктория» тоже послужила катализатором последующих трех побед во внутреннем первенстве. По играм отметим, что «нерадзурри» продолжают выделять какой-то один тайм в каждой игре.

Однако каждый раз Спаллетти делает акцент на разных таймах, поэтому предугадать возможно, только анализируя не игру «Интера», а игру его соперника! То есть слабое место оппонента укажет будущий выбор сеньора Лучано.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Но поскольку «ПСВ» обычно равномерно распределяет силы на матч, а дома команда ван Боммела атакует невероятно резво, думаем, что наставник «змей» не станет рисковать и делать ставку на блицкриг.

Прогноз

Прогнозируем, что игра будет изобиловать моментами, но не голами, и основная их часть придется на второй тайм.

Последние шесть матчей «Итера» с уверенностью подтверждают это — 9 из 10-ти поединков закончились с результативностью до трех голов.

Смотреть на игру «ПСВ» в чемпионате Голландии не видим смысла — там «крестьянам» все дается слишком легко. Поэтому, отталкиваясь от команды Спаллетти, делаем ставку «Тотал матча: 2-3 гола» за 2,06. 0