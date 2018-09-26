«Ювентус» — «Болонья». Прогноз и ставки на матч Серии А 26 сентября 2018 года

В шестом туре итальянского первенства «Ювентус» на своем поле примет «Болонью». Матч начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на «Ювентус» — «Болонья».

«Ювентус»

На старте сезона «Ювентус» демонстрирует свой чемпионский статус как в Серии А, так и в Лиге чемпионов. Это удается туринской команде даже с учетом того, что ей все еще не хватает подвижности для того, чтобы полноценно использовать своего звездного новичка Криштиану Роналду впереди.

Португальцу не удалось отличиться голом в первых трех поединках за новый коллектив, тем не менее, в этих играх подопечные Массимилиано Аллегри добивались побед. Форвард сумел впервые забить лишь в четвертом туре, да и в этом случае его партнеры настойчиво искали его передачами, дабы помочь расписаться в чужих воротах.

Спорное удаление нападающего в середине первого тайма стартового матча группового раунда Лиги чемпионов против «Валенсии» (2:0) дало понять, что Криштиану все еще нервничает, и это мешает коллективу. Но к чести футболиста, он отреагировал на эту ситуацию нужно, а именно — забил победный гол в ворота «Фрозиноне» (2:0).

«Болонья»

Поскольку «Болонья» наряду со СПАЛом стала худшей командой прошлого сезона среди выживших в элите, ее пребывание в Серии А следующего сезона ставилось под сомнение минувшим летом. Тем не менее, неплохое усиление клуба сулит ему неплохие шансы сохранить прописку.

Эти коллективы встретились уже в первом туре на поле «россоблу», а победителем в нем вышли гости со счетом 1:0. Уже в следующем туре подопечные Филиппо Индзаги сумели добыть первый балл в сезоне, увезя ничью из Фрозиноне после игры с одноименным клубом.

К сожалению для тифози «Болоньи», это не имело положительного влияния на команду, ведь затем она проиграла «Интеру» в домашних стенах и «Дженоа» на выезде с общим результатом 0:4. Тем неожиданнее было увидеть, как команда сумела преподнести сенсацию и одолеть на своем поле «Рому» (2:0).

Прогноз

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,15, тогда как успех гостей оценивается в 17,00, а ничья — в 8,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет в четыре или более мячей за 5,00. 0