ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Барселоны»Примера. «Барселона» в гостях у «Леганеса», «Реал» сыграет с «Севильей» Хоккеисты «Автомобилиста»КХЛ. «Автомобилист» одолел «Локомотив», ЦСКА по буллитам победил «Сочи» Лука МодричМодрич сместил с трона Месси и Роналду. Хорват — лучший футболист мира 2018 года
  • 00:43
    • «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка лиги, «Ман Сити» идет дальше
  • 23:52
    • ФИФА планирует ввести серию пенальти на групповом этапе ЧМ-2022
  • 23:44
    • Назначены арбитры на матчи девятого тура РПЛ
  • 23:31
    • «Бавария» упустила победу над «Аугсбургом»
  • 22:32
    • ЦСКА по буллитам победил «Сочи»
  • 22:05
    • «Монако» дома проиграл «Анже», Головин провел на поле весь матч
  • 19:51
    • «Автомобилист» одержал десятую победу кряду
    Все новости спорта

    Сможет ли «Болонья» преподнести еще одну сенсацию?

    «Ювентус» — «Болонья». Прогноз и ставки на матч Серии А 26 сентября 2018 года

    Серия A Футбол Италии Ювентус Болонья
    Прогноз на «Ювентус» — «Болонья»
    «Ювентус» не знает осечек на старте сезона
    В шестом туре итальянского первенства «Ювентус» на своем поле примет «Болонью». Матч начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на «Ювентус» — «Болонья».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Ювентус»

    На старте сезона «Ювентус» демонстрирует свой чемпионский статус как в Серии А, так и в Лиге чемпионов. Это удается туринской команде даже с учетом того, что ей все еще не хватает подвижности для того, чтобы полноценно использовать своего звездного новичка Криштиану Роналду впереди.

    Португальцу не удалось отличиться голом в первых трех поединках за новый коллектив, тем не менее, в этих играх подопечные Массимилиано Аллегри добивались побед. Форвард сумел впервые забить лишь в четвертом туре, да и в этом случае его партнеры настойчиво искали его передачами, дабы помочь расписаться в чужих воротах.

    Спорное удаление нападающего в середине первого тайма стартового матча группового раунда Лиги чемпионов против «Валенсии» (2:0) дало понять, что Криштиану все еще нервничает, и это мешает коллективу. Но к чести футболиста, он отреагировал на эту ситуацию нужно, а именно — забил победный гол в ворота «Фрозиноне» (2:0).

    «Болонья»

    Поскольку «Болонья» наряду со СПАЛом стала худшей командой прошлого сезона среди выживших в элите, ее пребывание в Серии А следующего сезона ставилось под сомнение минувшим летом. Тем не менее, неплохое усиление клуба сулит ему неплохие шансы сохранить прописку.

    Эти коллективы встретились уже в первом туре на поле «россоблу», а победителем в нем вышли гости со счетом 1:0. Уже в следующем туре подопечные Филиппо Индзаги сумели добыть первый балл в сезоне, увезя ничью из Фрозиноне после игры с одноименным клубом.

    К сожалению для тифози «Болоньи», это не имело положительного влияния на команду, ведь затем она проиграла «Интеру» в домашних стенах и «Дженоа» на выезде с общим результатом 0:4. Тем неожиданнее было увидеть, как команда сумела преподнести сенсацию и одолеть на своем поле «Рому» (2:0).

    Прогноз

    Букмекеры считают безоговорочным фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,15, тогда как успех гостей оценивается в 17,00, а ничья — в 8,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет в четыре или более мячей за 5,00. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Сызрань 2003 — Ростов
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Волгарь — Зенит
  • Сегодня в 18:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Черноморец — Спартак
  • Сегодня в 18:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Химки — Рубин
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Витязь — Барыс
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Салават Юлаев
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Удинезе — Лацио
  • Сегодня в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо
  • Сегодня в 20:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Балтика — Локомотив
  • Сегодня в 21:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Адриен Рабьо
  • Трансферный дайджест. 18-24 сентября
    • 21:00 24/09/2018     «Виктория» — ЦСКА
  • Новому ЦСКА не хватает опыта, но хватает характера
    • 02:14 20/09/2018     Игроки «Аякса»
  • Топ-25 лучших матчей Лиги чемпионов. Часть 2
    • 15:14 20/09/2018
    Прогноз на «Ювентус» — «Болонья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.00. В шестом туре итальянского первенства «Ювентус» на своем поле примет «Болонью». Матч начнется в 22:00 по Москве.
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Реальность «Челси», характер «Тоттенхэма» и его отсутствие у МоуриньюГлавные итоги шестого тура английской Премьер-лиги Вчера в 13:210
  • 00:18
    • «Интер» обыграл «Фиорентину»
  • 19:22
    • Канадский форвард покинул московское «Динамо»
  • 19:00
    • Головин впервые выйдет в стартовом составе «Монако»
    «Краснодар» — «Крылья Советов» Футбол Дубль Ари едва не отправил Тихонова в отставкуРеакция СМИ на второе подряд разгромное поражение самарского клуба Вчера в 01:550
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Головин, «МЮ» и мюнхенский «каток»
  • 3.09
    •
  • 00:54
    • «Атлетико» разгромил «Уэску» в Мадриде
  • 00:29
    • «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано» поделили очки
  • 23:17
    • «Эспаньол» минимально переиграл «Эйбар»
    Адриен Рабьо Футбол Трансферный дайджест. 18-24 сентябряБорьба грандов за хавбека ПСЖ, переманят ли турки форварда «Челси», усилится ли «Барса» лучшим бомбардиром Лиги 1 и другие трансферные новости последних дней 24/09/2018 в 21:000
  • 16:33
    • Бывший форвард сборной Италии попался на употреблении допинга
  • 16:16
    • У полузащитника «Реала» диагностировали обострение аппендикса
  • 22:44
    • Рижское «Динамо» в овертайме одолело «Йокерит»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие