ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Динамо»Ни игры, ни результата: За «Локомотив» и Семина тревожно «Реал»Примера. «Атлетико» примет «Эйбар», «Барса» сыграет в Сан-Себастьяне, а «Реал» — в Бильбао Унаи ЭмериБез намека на прогресс. «Арсенал» Эмери ужасен в обороне
  • 08:17
    • Овечкин нацелен на победу в Кубке Стэнли и в предстоящем сезоне
  • 08:03
    • WADA пока не завершило расследование против Черышева
  • 00:47
    • Туктамышева выиграла Кубок Ломбардии
  • 23:53
    • ПСЖ разгромил «Сент-Этьен»
  • 23:19
    • Российские волейболисты обыграли Тунис на чемпионате мира
  • 21:50
    • СКА одержал волевую победу над «Спартаком»
  • 21:24
    • «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо»
    Все новости спорта

    «Севилья» реабилитируется за поражение в дерби

    «Севилья» — «Хетафе». Прогноз на матч чемпионата Испании по футболу 16 сентября 2018 года

    Примера Футбол Испании Севилья Хетафе
    Прогноз на «Севилья» — «Хетафе»
    Против «Хетафе» Квинси Промес может провести второй матч за «Севилью»
    В воскресенье, 16 сентября, в рамках четвертого тура испанской Примеры «Севилья» будет принимать «Хетафе». Матч пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Севилья» — «Хетафе».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Севилья»

    То, что в прошлом сезоне «Севилья» скатилась на седьмое место, стало следствием чехарды на тренерском мостике и отвлеченности на Лиге чемпионов. Эдуардо Бериссо возглавил команду летом 2017 года, но уже в середине минувшего сезона его сменил Винченцо Монтелла, однако и он уже не наставник «рохибланкос».

    Справедливости ради, нужно напомнить, что именно под руководством итальянского тренера коллектив нанес поражение «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала главного еврокубка.

    Но на внутренней арене стартовавшей кампании андалусцы уже показывают себя с лучшей стороны. Сперва в битве за Суперкубок севильцы они на равных противостояли «Барселоне» и только незабитый пенальти в концовке основного времени не позволил им сыграть дополнительное время.

    А в двух стартовых турах Примеры было набрано четыре очка: в первом поединке был разгромлен «Райо Вальекано» (4:1), тогда как во втором дома зафиксирована ничья с одним из конкурентов «Вильярреалом» (0:0). Портит картину поражение в дерби города от «Бетиса» (0:1) в третьем матче первенства, где даже успел дебютировать экс-хавбек «Спартака» Квинси Промес, хотя это всего лишь одна игра принципиального характера, к тому же на выезде, по которой нельзя делать каких-то серьезных выводов.

    «Хетафе»

    Минувшую кампанию «Хетафе» может с полной уверенностью записать в одну из самых успешных в своей истории. Подопечные Хосе Бордаласа сумели не просто занять место в верхней части турнирной таблицы, но и побороться за место в еврокубках. В итоге команда заняла восьмую позицию в пяти очках от шестой строчки, которая давала возможность сыграть в Лиге Европы, став третьей самой надежной обороной чемпионата.

    В межсезонье клуб из пригорода Мадрида неплохо усилился, ведь даже потеря стража ворот Висенте Гуаиты, ставшего одной из главных причин надежности тылова коллектива, заменил уже понюхавший пороху большого футбола Давид Сория, который выступал как раз за «Севилью».

    Межсезонье не дает оснований говорить о том, что «асулонес» стали слабее, поскольку не проиграли ни одного из шести контрольных поединков. При этом старт Примеры выдался в целом неплохим: поражение в гостях от «Реала» (0:2), но при этом домашние победа над «Эйбаром» (2:0) и ничья с «Вальядолидом» (0:0).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех гостей оценивается в 5,80, а ничья — в 3,90. Рекомендуем ставить на то, что «Севилья» выиграет оба тайма за 4,33. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Рубин — Енисей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Парма
  • Сегодня в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Сегодня в 16:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Уфа — ЦСКА
  • Сегодня в 16:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Авангард Курск — СКА-Хабаровск
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Челси — Кардифф Сити
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Сегодня в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • Сборная России в очередной раз влюбила в себя фанатов
    • 23:37 10/09/2018     Мануэль Пеллегрини
  • Тревожный старт «Вест Хэма»: Пеллегрини нужно что-то менять
    • 01:55 12/09/2018     Пока что Александер Чеферин отрицает возможность проведения финала ЛЧ в США
  • УЕФА проведет финал Лиги чемпионов в США или проиграет
    • 22:54 13/09/2018
    Прогноз на «Севилья» — «Хетафе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.33. В воскресенье, 16 сентября, в рамках четвертого тура испанской Примеры «Севилья» будет принимать «Хетафе». Матч пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи — в 21:45 мск.
    Тоже интересно
    СКА — «Спартак» Хоккей КХЛ. «Ак Барс» выиграл в гостях у «Салавата», СКА обыграл «Спартак»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 13 сентября Вчера в 22:570
  • 08:47
    • Моуринью: Погба ни разу не говорил мне, что хочет уйти
  • 08:32
    • Тухель побил первый тренерский рекорд в ПСЖ
  • 21:00
    • РУСАДА могут восстановить в правах 20 сентября
    «Локомотив» Футбол РПЛ. «Локо» поделил очки с «Динамо», «Зенит» отправится в Оренбург, а ЦСКА — в УфуОбзор матчей седьмого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:310
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Красные дьяволы» остановят «шершней»
  • 3.35
    •
  • 00:55
    • Геркус: В Европе «Локомотив» начнёт с чистого листа
  • 00:28
    • Терри собирается получить тренерскую лицензию
  • 00:02
    • «Уэска» уступила «Райо Вальекано»
    Криштиану Роналду Футбол Роналду в «Ювентусе». Отсутствие голов — не повод для беспокойстваВо время паузы на матчи сборных португалец набирает форму Вчера в 12:190
  • 20:42
    • Дина Аверина защитила титул чемпионки мира в личном многоборье
  • 19:56
    • «Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев»
  • 19:17
    • Смолов не сыграет в матче против «Галатасарая»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие