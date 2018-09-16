«Севилья» — «Хетафе». Прогноз на матч чемпионата Испании по футболу 16 сентября 2018 года

В воскресенье, 16 сентября, в рамках четвертого тура испанской Примеры «Севилья» будет принимать «Хетафе». Матч пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Севилья» — «Хетафе».

«Севилья»

То, что в прошлом сезоне «Севилья» скатилась на седьмое место, стало следствием чехарды на тренерском мостике и отвлеченности на Лиге чемпионов. Эдуардо Бериссо возглавил команду летом 2017 года, но уже в середине минувшего сезона его сменил Винченцо Монтелла, однако и он уже не наставник «рохибланкос».

Справедливости ради, нужно напомнить, что именно под руководством итальянского тренера коллектив нанес поражение «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала главного еврокубка.

Но на внутренней арене стартовавшей кампании андалусцы уже показывают себя с лучшей стороны. Сперва в битве за Суперкубок севильцы они на равных противостояли «Барселоне» и только незабитый пенальти в концовке основного времени не позволил им сыграть дополнительное время.

А в двух стартовых турах Примеры было набрано четыре очка: в первом поединке был разгромлен «Райо Вальекано» (4:1), тогда как во втором дома зафиксирована ничья с одним из конкурентов «Вильярреалом» (0:0). Портит картину поражение в дерби города от «Бетиса» (0:1) в третьем матче первенства, где даже успел дебютировать экс-хавбек «Спартака» Квинси Промес, хотя это всего лишь одна игра принципиального характера, к тому же на выезде, по которой нельзя делать каких-то серьезных выводов.

«Хетафе»

Минувшую кампанию «Хетафе» может с полной уверенностью записать в одну из самых успешных в своей истории. Подопечные Хосе Бордаласа сумели не просто занять место в верхней части турнирной таблицы, но и побороться за место в еврокубках. В итоге команда заняла восьмую позицию в пяти очках от шестой строчки, которая давала возможность сыграть в Лиге Европы, став третьей самой надежной обороной чемпионата.

В межсезонье клуб из пригорода Мадрида неплохо усилился, ведь даже потеря стража ворот Висенте Гуаиты, ставшего одной из главных причин надежности тылова коллектива, заменил уже понюхавший пороху большого футбола Давид Сория, который выступал как раз за «Севилью».

Межсезонье не дает оснований говорить о том, что «асулонес» стали слабее, поскольку не проиграли ни одного из шести контрольных поединков. При этом старт Примеры выдался в целом неплохим: поражение в гостях от «Реала» (0:2), но при этом домашние победа над «Эйбаром» (2:0) и ничья с «Вальядолидом» (0:0).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех гостей оценивается в 5,80, а ничья — в 3,90. Рекомендуем ставить на то, что «Севилья» выиграет оба тайма за 4,33. 0