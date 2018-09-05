ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичUS Open. Дель Потро и Джокович — в четвертьфинале, Шарапова и Федерер вылетели Лионель Месси ставит рекорд за рекордомМесси избежал российского похмелья Клаудио МаркизиоТрансферный дайджест. 28 августа — 3 сентября
  • 11:47
    • Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира 2018 года
  • 10:39
    • Роналду — самый высокооплачиваемый игрок Серии A
  • 10:26
    • Устюгов намерен защищать свое имя
  • 09:01
    • Экс-наставник сборной Мексики возглавил команду Парагвая
  • 08:41
    • Бабаев озвучил потраченную на трансферы сумму
  • 08:19
    • Шарапова проиграла Суарес-Наварро на US Open
  • 08:08
    • Федерер прекратил борьбу на US Open
    Все новости спорта

    Последняя репетиция перед Лигой Наций

    Словакия — Дания. Прогноз на товарищеский матч 5 сентября 2018 года

    Товарищеские матчи Сборная Словакии Сборная Дании
    Прогноз на Словакия — Дания
    Футболисты сборной Дании
    В среду, 5 сентября, сборная Словакии на своем поле примет национальную команду Дании в товарищеском матче. Встреча, которая состоится в Трнаве, начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Словакия — Дания.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Словакия

    Сборная Словакия неплохо провела отборочную компанию к ЧМ-2018, но в итоге им не хватило второго места, чтобы выйти из группы.

    Руководство местной федерации решило оставить на посту строго наставника Яна Козака, перед которым поставлена задача — удачно выступить в Лиге Наций и в отборе к ЧЕ-2020.

    «Представители» после завершения квалификации к мундиалю провели шесть товарищеских матчей. Еще в прошлом году они провели два спарринга — проиграли в гостях Украине (1:2) и дома одолели Норвегию — 1:0.

  • Лига Наций УЕФА: кому она выгодна, а кому — нет
  • Тот случай, когда высокая цель приносит еще и большие деньги
  • 02/09/2018

    • Затем последовали две победы над ОАЭ (2:1) и Таиландом (3:2). А перед самым ЧМ словаки на своей арене расписали мировую с Голландией (1:1) и в Швейцарии проиграли Марокко — 1:2.

    Дания

    «Датский динамит» тоже занял второе место в своей отборочной группе, но в отличии от своего предстоящего соперника, через стыковые матчи пробился в финальную часть чемпионата мира.

    Выступая в одном квартете с Францией (0:0), Перу (1:0) и Австралией (1:1), подопечные Харейде заняли вторую строку и пробились в 1/8 финала.

    Все прогнозы на футбол

    В первом же раунде плей-офф датчане уступили Хорватии в серии пенальти (1:1 — в основное время), но все же выступление на ЧМ-2018 для сборной Дании можно считать успешным.

    Последний раз оппоненты встречались шесть лет тому назад в контрольном поединке. И тогда победу праздновали словаки (3:1), которые взяли верх в Дании.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Словакию, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1.32.

    За успех Дании предлагают 9.90, а ничью оценивают с коэффициентом 5.40.

    Словаки на эту игру вызвали всех сильнейших игроков, тогда как скандинавы будут выступать резервным составом. Но даже не основной состав датчан сможет дать бой Словакии, которая пропускает почти в каждой игре. И к тому же, через несколько дней обеим командам брать старт в Лиги Наций, так что оппоненты явно поберегут силы перед официальными матчами.

    Прогнозируем, что датчане свой гол забьют. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    4.48
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Автомобилист — ЦСКА
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Волгарь — Краснодар-3
  • Завтра в 17:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч ХК Сочи — Кунь Лунь
  • Завтра в 19:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Кто выиграет Лигу чемпионов 2018/2019?
  • 08/09/2018 в 21:00
    •  7.00
  • Прогноз на матч Кто выиграет Лигу Европы 2018/2019?
  • 08/09/2018 в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор
  • 06/10/2018 в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • С эмоциями, но без голов. «Зенит» и «Спартак» поделили очки
    • Вчера в 00:56     Алисон
  • Топ-9 вратарей — виртуозов дриблинга
    • 22:32 29/08/2018     Александер Чеферин и Кубок Лиги Наций
  • Лига Наций УЕФА: кому она выгодна, а кому — нет
    • 10:54 02/09/2018
    Прогноз на Словакия — Дания. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10. В среду, 5 сентября, сборная Словакии на своем поле примет национальную команду Дании в товарищеском матче. Встреча, которая состоится в Трнаве, начнется в 21:45 по мск.
    Тоже интересно
    «Ак Барс» — «Динамо» (Минск) Хоккей КХЛ. «Ак Барс» одержал первую победу в сезонеОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 3 сентября Вчера в 22:510
  • 21:55
    • «Зенит» объявил о заключении контракта с Маркизио
  • 11:54
    • Месси: Могу представить, что буду играть до 40 лет
  • 09:15
    • Миланов продолжит карьеру в Венгрии
    Жозе Моуринью Футбол «Манчестер Юнайтед» прошелся по «Бернли». Кризис позади?Команда Жозе Моуринью показала достойную игру, что может стать толчком к преодолению кризиса Вчера в 15:450
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сможет ли «Авангард» успешно сыграть в Москве?
  • 4.48
    •
  • 08:51
    • Прядкин рассказал о ситуации с третьим еврокубком
  • 23:43
    • «Зенит» заявил Маркизио на Лигу Европы
  • 23:35
    • Джокович вышел в четвертьфинал US Open
    Фрагмент матча Футбол С эмоциями, но без голов. «Зенит» и «Спартак» поделили очкиНичья в центральном матче шестого тура РПЛ — в нашем обзоре СМИ Вчера в 00:560
  • 23:19
    • Маркизио: «Зенит» — особенный клуб, с невероятными болельщиками
  • 21:50
    • СКА проиграл «Торпедо»
  • 20:49
    • «Спартак» заявил на Лигу Европы Еременко
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 18 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие