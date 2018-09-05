Словакия — Дания. Прогноз на товарищеский матч 5 сентября 2018 года

В среду, 5 сентября, сборная Словакии на своем поле примет национальную команду Дании в товарищеском матче. Встреча, которая состоится в Трнаве, начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Словакия — Дания.

Словакия

Сборная Словакия неплохо провела отборочную компанию к ЧМ-2018, но в итоге им не хватило второго места, чтобы выйти из группы.

Руководство местной федерации решило оставить на посту строго наставника Яна Козака, перед которым поставлена задача — удачно выступить в Лиге Наций и в отборе к ЧЕ-2020.

«Представители» после завершения квалификации к мундиалю провели шесть товарищеских матчей. Еще в прошлом году они провели два спарринга — проиграли в гостях Украине (1:2) и дома одолели Норвегию — 1:0.

Затем последовали две победы над ОАЭ (2:1) и Таиландом (3:2). А перед самым ЧМ словаки на своей арене расписали мировую с Голландией (1:1) и в Швейцарии проиграли Марокко — 1:2.

Дания

«Датский динамит» тоже занял второе место в своей отборочной группе, но в отличии от своего предстоящего соперника, через стыковые матчи пробился в финальную часть чемпионата мира.

Выступая в одном квартете с Францией (0:0), Перу (1:0) и Австралией (1:1), подопечные Харейде заняли вторую строку и пробились в 1/8 финала.

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В первом же раунде плей-офф датчане уступили Хорватии в серии пенальти (1:1 — в основное время), но все же выступление на ЧМ-2018 для сборной Дании можно считать успешным.

Последний раз оппоненты встречались шесть лет тому назад в контрольном поединке. И тогда победу праздновали словаки (3:1), которые взяли верх в Дании.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Словакию, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1.32.

За успех Дании предлагают 9.90, а ничью оценивают с коэффициентом 5.40.

Словаки на эту игру вызвали всех сильнейших игроков, тогда как скандинавы будут выступать резервным составом. Но даже не основной состав датчан сможет дать бой Словакии, которая пропускает почти в каждой игре. И к тому же, через несколько дней обеим командам брать старт в Лиги Наций, так что оппоненты явно поберегут силы перед официальными матчами.

Прогнозируем, что датчане свой гол забьют. 0