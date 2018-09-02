«Монако» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 2 сентября 2018 года

В воскресенье, 2 сентября, состоится матч четвертого тура чемпионата Франции: «Монако» будет принимать «Марсель». Матч пройдет на стадионе «Луи II». Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Монако» — «Марсель».

«Монако»

«Монако» работает циклами: клуб внимательно изучает потенциальных новичков, подбирает нужных, после чего наставник Леонардо Жардим лепит из них успешную команду, лучших из которых раскупают гранды европейского футбола. Грандиозный рывок к успеху для монегасков в виде золотых медалей 2017 года завершил предыдущий цикл, и теперь в коллективе уже нет Тома Лемара и Фабиньо, тогда как новички вряд ли быстро дадут такой же результат. Не стоит, конечно, забывать о подписании Александра Головина из ЦСКА.

Во многом именно поэтому старт сезона у княжеского клуба откровенно не удался. Так, команда была разгромлена ПСЖ в Суперкубке Франции (0:4), но хотя затем успешно провела первый тур, выиграв в гостях у «Нанта» (3:1), больше она не знала победы до сих пор. Сперва «Монако» не сумел переиграть в домашних стенах «Лилль» (0:0), после чего и вовсе уступил в гостях «Бордо» (1:2).

«Марсель»

Несмотря на разочарование от непопадания в Лигу чемпионов и фиаско в финале Лиги Европы прошлого сезона, у «Марселя» есть шанс использовать эти неплохие результаты для дальнейшего прогресса. Единственным входящим трансфером провансальцев в межсезонье стал хорватский центрбек Дуе Чалета-Цар, но зато им удалось удержать нападающего Флориана Товена. Тем не менее, побороться за чемпионство коллективу наверняка помешает отсутствие качественного центрфорварда, если таковым сходу не станет купленный за 12 млн евро у «Црвены Звезды» Неманья Радоньич.

Старт сезона в Лиге 1 выдался для подопечных Руди Гарсии успешно, ведь на своем поле они оставили не у дел «Тулузу» (4:0). Однако после этого коллектив не знает успеха и потому остается в середине турнирной таблицы. Команда неожиданно уступила новичку «Ниму» в гостях со счетом 1:3, после чего едва не проиграла «Ренну», уступая к 54-й минуте 0:2, но все же сумела добиться ничьей.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, коэффициент на которых равен 2,40, тогда как успех хозяев оценивается в 2,62, а ничья — в 3,80. Рекомендуем поставить на то, что обе команды забьют в первом тайме за 4,50. 0