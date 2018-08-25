«Наполи» — «Милан». Прогноз и ставки на матч Серии А 25 августа 2018 года

В субботу, 25 августа, во втором туре Серии А сыграют «Наполи» и «Милан». Начало поединка на «Сан Паоло» в Неаполе — в 21:30. Прогноз на «Наполи» — «Милан».

«Наполи»

Текущий сезон должен дать ответ на вопрос, действительно ли «Наполи» приближается к «Ювентусу» в борьбе за чемпионский титул в Италии, или же «адзурри» просто создают все большую видимость этой борьбы без реальных шансов когда-то стать на один уровень с флагманом кальчо.

Построенную Маурицио Сарри команду возглавил искушенный в завоевании трофеев Карло Анчелотти, поэтому для неаполитанского коллектива именно сейчас наступает момент истины: либо он наконец сумеет выиграть скудетто, либо вскоре начнет переживать спад. Лучший состав и наставник, нежели сейчас, у «Партенопеи» вряд ли появятся в ближайшем будущем.

Первый тур стал непростым испытанием для вице-чемпиона Италии, поскольку уже в первом туре ему пришлось нанести визит непростому сопернику. Этим оппонентом стал «Лацио», который при этом еще и повел в счете по ходу первого тайма.

Пока что можно констатировать, что дружина Анчелотти способна держать удар — она не только восстановила равновесие еще в первом тайме, но и в итоге победила. Теперь нужно справиться с бывшим клубом своего алленаторе.

«Милан»

Когда прошлым летом «Милан» потратил значительные средства на усиление состава, появился соблазн считать команду претендентом на чемпионский титул.

Тем не менее, обилие новичков, не все из которых были готовы играть на таком уровне, скорее помешало прогрессу коллектива, наметившегося еще в предыдущем сезоне, поэтому вместо Винченцо Монтеллы на тренерском мостике появился Дженнаро Гаттузо.

Бывший опорник «россонери» привел подопечных в чувство, однако все, на что их хватило — пробиться в Лигу Европы, которой они едва не лишились из-за нарушения финансового фэйр-плей.

В первом туре красно-черные не принимали участия из-за трагедии, которая случилась в Генуе из-за обрушения моста, ведь соперником должен был стать «Дженоа». Посему выезд в Неаполь станет первым официальным поединком для «Милана» в стартовавшей кампании, а с учетом того, кто будет оппонентом, такой старт вряд ли был желаемым для команды.

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И все же, столь качественные подписания, как Гонсало Игуаин, Тьемуэ Бакайоко и Пепе Рейна должны усилить их уверенность в своих силах, а значит «россонери» способны создать неприятности неаполитанцам.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, коэффициент на победу которых равен 1,67, тогда как успех гостей оценивается в 4,80, а ничья — в 4,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Наполи» выиграет и обе команды забьют за 3,10. 0