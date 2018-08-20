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    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч второго тура английской Премьер-лиги 20 августа

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Кристал Пэлас
    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
    «Ливерпуль»
    Во втором туре нового сезона АПЛ «Кристал Пэлас» примет на своем поле «Ливерпуль». Матч состоится на «Селхерст Парк» в Лондоне 20 августа и начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».
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    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас», проваливший начало прошлого сезона и переживший смену тренера, финишировал на вполне приличном 11-м месте, закончив сезон шестиматчевой серией без поражений.

    Не менее успешно «орлы» выступали и на предсезонеке, проведя целую серию контрольных матчей. Подопечные Роя Ходжсона, сыграв вничью с датским «Хельсингером» (2:2) последовательно обыграли шведский «Хальмстад» (6:1) и английские «Оксфорд Юнайтед» (3:1), «Стивенейдж» (2:1) и «Рединг» (4:0).

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    • Накануне старта сезона «стекольщики» разгромили французскую «Тулузу» (4:1), а в первом матче нового сезона АПЛ на выезде обыграли «Фулхэм» со счетом 2:0.

    В предстоящем матче не сыграют травмированные полузащитники Джеймс Макартур и Шейку Куйяте.

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    В прошлом сезоне «Кристал Пэлас» дважды уступил «Ливерпулю» — со счетом 0:1 на выезде и со счетом 1:2 дома, пропустив на последних минутах.

    «Ливерпуль»

    Мерсисайдский клуб, закончивший прошлый сезон на 4-м месте, в мажсезонье принял участие в Международном кубке чемпионов.

    Стартовый матч команда Юргена Клоппа проиграла не чужой для немца дортмундской «Боруссии» (1:3), пропустив два мяча на последних минутах.

    Зато потом ливерпульцы одержали волевую победу над действующим чемпионом страны, победив «Манчестер Сити» со счетом 2:1 — победный гол на последних минутах на счету Садио Мане.

    А на закуску «Ливерпуль» уверенно разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1. И это без своего главного бомбардира Мохамеда Салаха.

    В двух поединках после турнира «Ливерпуль» обыграл две крепкие итальянские команды: «Наполи» — 5:0, «Торино» — 3:1.

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    • Не менее бодро «Ливерпуль» начал сезон, разгромив на своем поле «Вест Хэм» со счетом 4:0. дубль оформил Садио Мане, еще по голу забили Салах и Старридж, который вышел всего на 4 минуты, но успел забить.

    Лазарет «Ливерпуля» переполнен, из-за травм не сыграют: защитники Деян Ловрен, Жоэль Матип Джозеф Гомес, полузащитники Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон, Марко Груич и Алекс Окслейд-Чемберлен.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом матча. На победу команды Клоппа дается коэффициент 1,44, тогда как на ничью — 4,75, а на успех «Кристал Пэласа» — 6,0.

    Несмотря на кадровые потери, у мерсисайдцев хватает игроков, чтобы добиться выездной победы. тем более, что в межсезонье они укрепили вратарскую позицию, а с атакой у них и так все отлично.

    Но «Кристал Пэлас» после раз уходил с поля без забитого мяча еще в апреле. «Орлы» в прошлом сезоне забивали и «Ливерпулю», и «Челси» и «МЮ», особенно на своем поле. Избежали этого лишь «Шпоры» и «МанСити». Так что без боя команда Ходжсона не сдастся.

    Интересны также варианты «обе забьют» за 1,70, ТБ 2,5 за 1,57 и «Кристал Пэлас забьет» за 1,53. 0

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    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95. Во втором туре нового сезона АПЛ «Кристал Пэлас» примет на своем поле «Ливерпуль». Матч состоится на «Селхерст Парк» в Лондоне 20 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.
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