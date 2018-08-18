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    Испортит ли «Кьево» старт сезона для «Юве»?

    «Кьево» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 18 августа

    Серия A Футбол Италии Кьево Ювентус
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    Чемпион Италии «Ювентус» начинает сезон в Серии А на выезде против «Кьево». Поединок пройдет в Вероне 18 августа. Начало матча — в 19.00 мск. Прогноз на «Кьево» — «Ювентус».
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    «Кьево»

    По итогам прошлого сезона «Кьево» занял место в середине таблицы, заняв 13-ю позицию. Тем не менее, это создает скорее обманчивое представление, чем то, что происходило на самом деле. «Летающие Ослики» лишь на пять очков опередили «Кротоне», занявший первую строчку зоны вылета (18-е место), и только хороший спурт в виде трех побед кряду на финише сезона обеспечил коллективу его окончательную позицию.

    Во многом такой результат команде удался благодаря увольнению с поста наставника Роландо Марана в апреле и прихода на его место легенде клуба Лоренцо Д'Анне, под руководством которого и удалось выжить в элите. В межсезонье веронцы неплохо усилились, поэтому фавориту матча может быть не так легко в стартовом туре. Во всяком случае форма «Кьево» может оказаться лучше, ведь на этой неделе коллектив победил «Пескару» (1:0) в Кубке Италии.

    «Ювентус»

    Когда в 2012 году «Ювентус» впервые за 10 лет стал чемпионом страны (если не учитывать отобранные у него скудетто в 2005 и 2006 годах), вряд ли кто мог подумать, что тем самым «Старая Синьора» выиграла свой первый из семи кряду титулов. За это время подопечные сперва Антонио Конте, а затем Массимилиано Аллегри установили не просто гегемонию в кальчо, а гегемонию в квадрате. Остается только удивляться, как им хватает мотивации из года в год побеждать в Серии А.

    Пожалуй, один из ответов на этот вопрос лежит в том, что «бьянконери» стремятся постоянно обновляться, понимая, что даже безоговорочным лидерам необходима конкуренция, дабы у тех не был соблазн успокоиться, хотя также стоит учитывать и то, что клубу все никак не удается в эти годы добиться успеха в Лиге чемпионов, потому состав просто необходимо пополняться качественными исполнителями. Кажется, этим летом туринцы стали сильнее, чем во всю эту сумасшедшую семилетку, ведь их усилили Криштиану Роналду, Леонардо Бонуччи, Эмре Джан, Жоау Канселу и Маттиа Перин.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как успех хозяев оценивается в 13,00, а ничья — в 6,00. Рекомендуем ставить на то, что в первом тайме будет зафиксирован мирный исход, а во втором тайме «Ювентус» доведет матч до победы за 3,80. 0

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    Прогноз на «Кьево» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3,80. Чемпион Италии «Ювентус» начинает сезон в Серии А на выезде против «Кьево». Поединок пройдет в Вероне 18 августа. Начало матча — в 19.00 мск.
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