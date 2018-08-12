ПСЖ — «Кан». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 12 августа

Чемпион Франции стартует в Лиге 1 матчем против «Кана». Встреча пройдет в Париже 12 августа. Начало матча — в 22.00 мск. Прогноз на ПСЖ — «Кан».

ПСЖ

ПСЖ начинает новый чемпионат Франции не только в статусе чемпиона и обладателя Кубка страны, но уже и с Суперкубком. Томас Тухель выиграл свой первый трофей у руля ПСЖ в первом же официальном матче сезона.

В поединке за Суперкубок, который прошел в Китае, парижане полурезервным составом легко разделались с «Монако» — 4:0. Причем завоевали трофей даже без Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани, да и Неймар вышел лишь на замену, но уже с Джанлуиджи Буффоном. Победу в матче за Суперкубок ПСЖ принесли дубль Анхеля Ди Марии, а также голы Кристофера Нкунку и Тимоти Веа.

До этого ПСЖ в экспериментальном составе провел три матча в рамках Международного кубка чемпионов. Добиться победы удалось лишь один раз. Парижане сперва проиграли «Баварии» (1:3 с голом Веа), затем были разгромлены «Арсеналом» (1:5, у ПСЖ отличился Нкунку) и только в третьем матче обыграли «Атлетико» — 3:2. Победу команде Тухеля принесли голы того же Нкунку, Муссы Диаби и Вирджилиу Постолаки.

«Кан»

«Кан»

в прошлом сезоне боролся за выживание и в итоге завершил чемпионат на шестнадцатой строчке.

В товарищеских матчах перед стартом сезона команда выступала не слишком удачно. «Кан» провел четыре встречи против французских клубов, сумев одержать только одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

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Сперва «Кан» был разгромлен «Гавром» — 0:6, а также уступил «Генгаму» — 1:3. Между этими поражениями команде скромно удалось обыграть «Анжер» (1:0). Вничью «Кан» сыграл с «Конкарно» — 0:0.

Прогноз

Букмекеры не сомневаются в том, что ПСЖ выиграет этот матч. На победу хозяев дается коэффициент 1,1, тогда как на ничью — 12,5, а на сенсацию от гостей — 37,00.

В прошлом сезоне «Кану» удалось отобрать очки в одной их двух встреч. Матч в Париже завершился победой хозяев со счетом 3:1, а вот дома «Кан» отстоял нулевую ничью — 0:0. Правда, было это в конце сезона, когда парижанам уже ничего не нужно было.

ПСЖ с новым тренером должен начать чемпионат уверенно и порадовать своих фанатов результативным футболом. С большой долей вероятности все закончится разгромом.

Предлагаем поставить в этом матче на индивидуальный тотал ПСЖ больше 3,5 голов с коэффициентом 2,12. 0