ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матео КовачичКовачич — в «Челси». Игрок без позиции, который пригодится Сарри АлисонТрансферные итоги АПЛ. Активный «Ливерпуль» и скромный «МЮ» Люк ШоуАПЛ. «МЮ» справился с «Лестером», «Арсенал» встретится с «Ман Сити»
  • 13:23
    • «Галатасарай» не сможет купить Дзюбу из-за санкций УЕФА
  • 12:03
    • «Зенит» намерен подписать полузащитника «Фенербахче»
  • 11:09
    • Вернблум готов перейти в ПАОК
  • 09:30
    • Хачанов сыграет с Надалем в полуфинале турнира в Торонто
  • 08:46
    • Появился еще один претендент на Дзюбу
  • 08:12
    • «Спартак» претендует на полузащитника «Торино»
  • 00:20
    • «Марсель» разгромной победой открыл новый чемпионат Франции
    Все новости спорта

    ПСЖ порезвится на старте чемпионата

    ПСЖ — «Кан». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 12 августа

    Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Кан
    Прогноз на ПСЖ — «Кан»
    Неймар и Килиан Мбаппе
    Чемпион Франции стартует в Лиге 1 матчем против «Кана». Встреча пройдет в Париже 12 августа. Начало матча — в 22.00 мск. Прогноз на ПСЖ — «Кан».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    ПСЖ

    ПСЖ начинает новый чемпионат Франции не только в статусе чемпиона и обладателя Кубка страны, но уже и с Суперкубком. Томас Тухель выиграл свой первый трофей у руля ПСЖ в первом же официальном матче сезона.

    В поединке за Суперкубок, который прошел в Китае, парижане полурезервным составом легко разделались с «Монако» — 4:0. Причем завоевали трофей даже без Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани, да и Неймар вышел лишь на замену, но уже с Джанлуиджи Буффоном. Победу в матче за Суперкубок ПСЖ принесли дубль Анхеля Ди Марии, а также голы Кристофера Нкунку и Тимоти Веа.

    До этого ПСЖ в экспериментальном составе провел три матча в рамках Международного кубка чемпионов. Добиться победы удалось лишь один раз. Парижане сперва проиграли «Баварии» (1:3 с голом Веа), затем были разгромлены «Арсеналом» (1:5, у ПСЖ отличился Нкунку) и только в третьем матче обыграли «Атлетико» — 3:2. Победу команде Тухеля принесли голы того же Нкунку, Муссы Диаби и Вирджилиу Постолаки.

    «Кан»

    «Кан»

    в прошлом сезоне боролся за выживание и в итоге завершил чемпионат на шестнадцатой строчке.

    В товарищеских матчах перед стартом сезона команда выступала не слишком удачно. «Кан» провел четыре встречи против французских клубов, сумев одержать только одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

    Все прогнозы на футбол

    Сперва «Кан» был разгромлен «Гавром» — 0:6, а также уступил «Генгаму» — 1:3. Между этими поражениями команде скромно удалось обыграть «Анжер» (1:0). Вничью «Кан» сыграл с «Конкарно» — 0:0.

    Прогноз

    Букмекеры не сомневаются в том, что ПСЖ выиграет этот матч. На победу хозяев дается коэффициент 1,1, тогда как на ничью — 12,5, а на сенсацию от гостей — 37,00.

    В прошлом сезоне «Кану» удалось отобрать очки в одной их двух встреч. Матч в Париже завершился победой хозяев со счетом 3:1, а вот дома «Кан» отстоял нулевую ничью — 0:0. Правда, было это в конце сезона, когда парижанам уже ничего не нужно было.

    ПСЖ с новым тренером должен начать чемпионат уверенно и порадовать своих фанатов результативным футболом. С большой долей вероятности все закончится разгромом.

    Предлагаем поставить в этом матче на индивидуальный тотал ПСЖ больше 3,5 голов с коэффициентом 2,12. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    3.10
  • Ньюкасл — Тоттенхэм
  • Сегодня в 14:30
    •  4,83
  • Экспресс дня
  • Сегодня в 16:30
    •  1,77
  • Енисей — ЦСКА
  • Сегодня в 16:30
    •  2.48
  • Хаддерсфилд — Челси
  • Сегодня в 17:00
    •  1,80
  • Нант — Монако
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Спартак — Анжи
  • Сегодня в 19:00
    •  1,73
  • Ростов — Крылья Советов
  • Сегодня в 21:30
    •  1,77
  • Атлетико — Интер
  • Сегодня в 22:05
    •  2,10
  • Оренбург — Локомотив
  • Завтра в 14:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Новая форма «Вулверхемптона»
  • Модники, на старт: топ-5 лучших форм перед стартом евросезона
    • 17:39 08/08/2018     Алисон
  • Трансферные итоги АПЛ. Активный «Ливерпуль» и скромный «МЮ»
    • Вчера в 20:33     Роман Еременко
  • Еременко в «Спартаке». Хорошо или плохо?
    • 20:45 06/08/2018
    Прогноз на ПСЖ — «Кан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.12. Чемпион Франции стартует в Лиге 1 матчем против «Кана». Встреча пройдет в Париже 12 августа. Начало матча — в 22.00 мск.
    Тоже интересно
    «Урал» — «Динамо» Футбол РПЛ. Ничья «Урала» и «Динамо», ЦСКА сыграет с «Енисеем», «Рубин» будет принимать «Зенит»Обзор матчей третьего тура чемпионата России по футболу Вчера в 19:410
  • 13:35
    • Надаль первым гарантировал себе участие в итоговом турнире ATP
  • 13:11
    • Жена Семака рассказала о состоянии мужа после 0:4 в Минске
  • 12:16
    • Агент: Промеса в «Милане» не будет
    Футболисты «Зенита» Футбол Позор в Минске. «Зенит» сдался без бояСМИ — о поражении «сине-бело-голубых» от «Динамо» Вчера в 11:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Низовые игры в РПЛ и осторожная вера в «шпор»
  • 4,83
    •
  • 12:08
    • Поветкин завершил первый этап подготовки к бою с Джошуа
  • 11:45
    • Смолов попрощался с «Краснодаром»
  • 11:22
    • «Арсенал» выбрал нового капитана
    Неудача ПСЖ в борьбе за титул будет сенсацией Футбол Анонс Лиги 1: ПСЖ увеличивает отрывПревью чемпионата Франции Вчера в 00:280
  • 09:57
    • Китайский игрок дисквалифицирован за расизм в отношении экс-игрока «Челси»
  • 09:43
    • Аргентинский разыгрывающий покинул «Зенит»
  • 09:12
    • «Дженоа» арендовала форварда «Ювентуса»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие