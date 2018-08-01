«Манчестер Юнайтед» — «Реал». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов по футболу 1 августа

«Манчестер Юнайтед»
Английский «Манчестер Юнайтед» прибыл в США далеко не идеальным составом, но это все равно не должно служить оправданием довольно слабой игре.
В первом товарищеском матче подопечные Жозе Моуринью не смогли обыграть мексиканскую «Америку» (1:1), а во втором разошлись миром с американским «Сан-Хосе» (0:0).
В Международном Кубке чемпионов «красные дьяволы» дебютировали с победы, однако обыграть «Милан» удалось лишь по итогам серии пенальти (1:1, 9:8 — по пенальти).
А в своем последнем матче «Манчестер Юнайтед» и вовсе потерпел крупное поражение от «Ливерпуля» (1:4).
«Реал»
Мадридский «Реал» этим летом предстал перед нами в абсолютно новом свете. Во-первых, у руля команды находится не титулованный Зинедин Зидан, а Хулен Лопетеги, изгнанный из сборной Испании за пару дней до старта чемпионата мира.
Во-вторых, впервые за девять лет «сливочные» не могут рассчитывать на Криштиану Роналду, перешедшего в «Ювентус».
Из приобретений у «Реала» выделим вратаря Андрея Лунина и защитника Альваро Одриосолу.
Товарищеских матчей этим летом мадридцы пока не проводили, так что 1 августа мы увидим их дебют.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество испанскому клубу: победа «Реала» — 1,90, победа «Манчестер Юнайтед» — 3,60, ничья — 4,00.
Судить об игровой форме «сливочных» мы пока не можем, зато можем заметить, что в США Лопетеги взял практически боевой состав, в котором нашлось место для Рамоса, Начо, Карвахаля, Крооса, Асенсио, Иско, Бензема, Бейла и других.
В то же время игровые проблемы «красных дьяволов» стали просто очевидны после матча с «Ливерпулем», недаром Моуринью жаловался на то, что подопечные Клоппа играли с «детьми» из «Манчестер Юнайтед».
Нам кажется, что ставка на «победу мадридцев» имеет смысл, учитывая накопившиеся проблемы в английской команде.
Также заметим, как плохо обстоят дела у «МЮ» в атаке, поэтому предложим к рассмотрению ставку «индивидуальный тотал "красных дьяволов" меньше 1» за 2,25. 0