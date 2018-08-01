«Манчестер Юнайтед» — «Реал». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов по футболу 1 августа

В среду, 1 августа, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Реалом» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, которая пройдет в Майами, начнется в 03:05 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Реал».

«Манчестер Юнайтед»

Английский «Манчестер Юнайтед» прибыл в США далеко не идеальным составом, но это все равно не должно служить оправданием довольно слабой игре.

В первом товарищеском матче подопечные Жозе Моуринью не смогли обыграть мексиканскую «Америку» (1:1), а во втором разошлись миром с американским «Сан-Хосе» (0:0).

В Международном Кубке чемпионов «красные дьяволы» дебютировали с победы, однако обыграть «Милан» удалось лишь по итогам серии пенальти (1:1, 9:8 — по пенальти).

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А в своем последнем матче «Манчестер Юнайтед» и вовсе потерпел крупное поражение от «Ливерпуля» (1:4).

«Реал»

Мадридский «Реал» этим летом предстал перед нами в абсолютно новом свете. Во-первых, у руля команды находится не титулованный Зинедин Зидан, а Хулен Лопетеги, изгнанный из сборной Испании за пару дней до старта чемпионата мира.

Во-вторых, впервые за девять лет «сливочные» не могут рассчитывать на Криштиану Роналду, перешедшего в «Ювентус».

Из приобретений у «Реала» выделим вратаря Андрея Лунина и защитника Альваро Одриосолу.

Товарищеских матчей этим летом мадридцы пока не проводили, так что 1 августа мы увидим их дебют.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество испанскому клубу: победа «Реала» — 1,90, победа «Манчестер Юнайтед» — 3,60, ничья — 4,00.

Судить об игровой форме «сливочных» мы пока не можем, зато можем заметить, что в США Лопетеги взял практически боевой состав, в котором нашлось место для Рамоса, Начо, Карвахаля, Крооса, Асенсио, Иско, Бензема, Бейла и других.

В то же время игровые проблемы «красных дьяволов» стали просто очевидны после матча с «Ливерпулем», недаром Моуринью жаловался на то, что подопечные Клоппа играли с «детьми» из «Манчестер Юнайтед».

Нам кажется, что ставка на «победу мадридцев» имеет смысл, учитывая накопившиеся проблемы в английской команде.

Также заметим, как плохо обстоят дела у «МЮ» в атаке, поэтому предложим к рассмотрению ставку «индивидуальный тотал "красных дьяволов" меньше 1» за 2,25. 0