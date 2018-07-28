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    Огорчат ли «Старую Синьору» лиссабонские «орлы»?

    «Бенфика» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов 28 июля

    Международный кубок чемпионов Ювентус Футбол Италии Бенфика Португалия
    Прогноз на «Бенфика» — «Ювентус»
    В последнюю встречу команд в воротах «Юве» еще играл Буффон
    В субботу, 28 июля, в рамках Международного кубка чемпионов встретятся лиссабонская «Бенфика» и туринский «Ювентус». Матч пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Нью-Джерси(США). Начало встречи — в 20.05 мск. Прогноз на «Бенфика» — «Ювентус».
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    «Бенфика»

    Прошлый сезон лиссабонский клуб закончил на втором месте, отстав от чемпиона на 7 очков, с разницей мячей после 34 матчей 80-22 (+58)

    В межсезонье в «Бенфику» перебрался вратарь «Панатинаикоса» Одиссеас Влаходимос, полузащитник загребского «Локомотива» Шикинью, нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра, нападающий «Пумас» Николас Кастильо.

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    • Команду покинули защитники Патрик де Оливейра и Педру Родригеш, полузащитники Оскар Бенитес и Жоау Тейшейра.

    В июле «орлы» провели уже три контрольных матча, разгромив сербский «Напредак» со счетом 3:0, сыграв вничью с португальской «Виторией Сетубал» (1:1) и победив испанскую «Севилью» (1:0).

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    • Единственный мяч севильцам забил во втором тайме новичок Николас Кастильо.

    На международном кубке чемпионов «Бенфика» стартовала ничьей с дортмундской «Боруссией» (2:2).

    Немцы открыли счет в середине первого тайма — за 2 минуты дубль оформил Филипп. Но после перерыва Андре Алмейда и Алфа Семеду сравняли счет.

    «Ювентус»

    Туринский клуб после окончания прошлого сезона остался без нескольких игроков: команду покинули Квадво Асамоа, Томас Ринкон, Бенедикт Хеведес, Роландо Мандрагора, Джанлуиджи Буффон и Штефан Лихтштайнер.

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    • Зато туринцы провели самый громкий трансфер межсезонья, усилив свою команду самим Криштиану Роналду. Кроме того, «бьянконери» подписали хавбека «Ливерпуля» Эмре Джана, Жоау Канселу, а также голкипера Маттеа Перина на смену Буффону.

    Правда, Международный кубок чемпионов «Ювентус» начинает не только без Роналду, но и еще без ряда игроков, которые выступали на чемпионате мира — в их числе Пауло Дибала, Дуглас Коста и Гонсало Игуаин.

    Первым матчем межсезонья для «Юве» стал матч МКЧ с «Баварией», который завершился победой итальянцев со счетом 2:0.

    Оба мяч в первом тайме провел еще один новичок — купленный у «Асколи» 21-летний нападающий Андреа Фавилли.

    Команды встречались в полуфинале Лиги Европы сезона 2013/14. Тогда «Бенфика» победила дома со счетом 2:1, а в Турине сыграла 0:0.

    Прогноз

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ювентусу». Коэффициент на победу туринской команды — 1,91, а на «Бенфику» — 3,50. Ничья оценивается коэффициентом 3,40.

    Туринский клуб, даже лишившийся ряда звезд все равно остается фаворитом этого противостояния, что он и показал в матче с мюнхенцами, которых он обыграл полумолодежным составом. Вряд ли «Бенфике» удастся устоять в этом матче.

    А вот что удастся лиссабонцам — так это забить. Атакующий стиль команды уже проявил мебя в матче с «Боруссией», где «орлы отыгрались со счетом 0:2. "Юве" не удастся удержать свои ворота на замке, особенно без Буффона.

    Также интересны варианты "обе забьют" за 1,67 и ТБ 2,5 за 1,85. 0

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    Футбол. Прогноз на «Бенфика» — «Ювентус». В субботу, 28 июля, в рамках Международного кубка чемпионов встретятся лиссабонская «Бенфика» и туринский «Ювентус». Матч пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Нью-Джерси(США). Начало встречи — в 20.05 мск.
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