«Севилья» — «Уйпешт». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 26 июля

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В первом поединке второго раунда квалификации Лиги Европы испанская «Севилья» возьмет старт в новом сезоне домашней игрой против венгерского клуба «Уйпешт». Встреча, которая пройдет 26 июля на «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Севилья» — «Уйпешт».

«Севилья»

5-кратный победитель Кубка УЕФА/Лиги Европы УЕФА начнет свой поход за шестым трофеем игрой против венгерского «Уйпешта».

Календарь и таблица испанской Примеры

«Нервионцы» за тур до конца прошедшего чемпионата Испании смогли завоевать шестую строку в турнирной таблице и получили право на участие в ЛЕ.

В финале Кубка Короля «красно-белые» были разгромлены «Барселоной» со счетом 0:5, и таким образом не попали в групповой этап Лиги Европы, а начали свой путь с квалификации.

В межсезонье подопечные Пабло Мачина успели провести три спарринга. В первой контрольной игре они расписали мировую с английским «Борнмутом» — 1:1.

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Затем переиграли команду из Сегунды Б «Мурсию» (2:0), а потом уступили португальской «Бенфике» со счетом 0:1.

«Уйпешт»

Венгерский клуб, в отличии от своего предстоящего соперника, провел уже три официальные игры. В первом раунде отбора ЛЕ «фиолетовые» прошли азербайджанский «Нефтчи».

В гостях дружина Небойша Виньевича уступила «нефтяникам» со счетом 1:3, а в ответном поединка «Уйпешт» разгромил клуб из Баку со счетом 4:0.

В этом сезоне победа над азербайджанцами оказалась единственной. В контрольных поединках венгры сыграли вничью с чешским «Тринецем» (3:3) и проиграли хорватскому «Интеру» (0:1),

А в стартовавшем чемпионате Венгрии в первом туре на своем поле оказались слабее МТК — 0:2.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры считаю безоговорочным фаворитом «Севилью», оценивая их победу в 1,12.

За успех «Уйпешта» предлагают — 23,00, ничья — 7,60.

Скорее всего, испанцы уже в первом матче решат вопрос с выходом в следующий раунд, несмотря даже на то, что это будет первая официальная игра в сезоне.

Ставим — победа «Севильи» с форой (-2) за 1,91. 0