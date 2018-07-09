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    Слуцкий постарается удивить Фонсеку

    «Шахтер Донецк» — «Витесс». Прогноз и ставки на товарищеский матч 9 июля

    Товарищеские матчи Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Шахтер Донецк
    Прогноз на «Шахтер Донецк» — «Витесс»
    Леонид Слуцкий
    9 июля в товарищеском матче «Витесс» Слуцкого сыграет с донецким «Шахтером». Поединок, который пройдет в Австрии, начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Шахтер Донецк» — «Витесс».
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    «Шахтер Донецк»

    Чемпион Украины начал подготовку к новому сезону еще в конце прошлого месяца. В первом контрольном поединке «горняки» нанесли поражение датскому «Брондбю» со счетом 3:2.

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    Затем подопечные Паулу Фонсеки не смогли переиграть болгарский ЦСКА (0:0), а в крайнем спарринге разгромили «Аустрию» из Вены — 3:0.

    21 июля «оранжево-черным» предстоит открывать футбольный год матчем за Супер Кубок Украины с киевским «Динамо».

    В прошлом сезоне киевляне нанесли донетчанам три поражения (1:0, 1:0 и 2:1), один раз оппоненты сыграли вничью и один матч выиграли «горняки» в финале Кубка — 2:0.

    Донецкая команда за весь прошлый сезон проиграла только в шести играх (три поединка в чемпионате и три — в Лиге чемпионов).

    «Витесс»

    «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого будет проводить второй матч. В первом поединке команда российского специалиста уступила в контрольном матче австрийскому «Вольфсбергу» (1:2).

    По итогам чемпионата Голландии — 2017/18 «желто-черные» финишировали на шестом месте в турнирке. И через матчи плей-офф завоевали путевку в Лигу Европы.

    В поединках плей-офф за право сыграть в Лиге Европы «Витесс» выиграл во всех четырех встречах со общим счетом 12:6.

    Клуб из Арнема возьмет старт во втором квалификационном раунде ЛЕ, где встретится с победителем пары «Расинг» (Люксембург) — «Вииторул Констанца» (Румыния).

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    Между собой оппоненты встречались два года тому назад в товарищеском матче. И тогда победу одержал голландский клуб со счетом 2:0.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение в предстоящего матча украинскому клубу, оценивая их победу с коэффициентом 1,67.

    На победу «Витесса» предлагают — 4,00, а ничья оценивается в — 3,30.

    «Горняки» будут стараться взять реванш за поражение 2-летней давности, но и голландский клуб под руководством Слуцкого будут искать счастья у чужих ворот.

    И учитывая характер поединка, рискнем предположить, что забитые мячи влетят в ворота обеих команд. Можно поставить на — обе забьют: да за 1,82, и еще на — ТБ 2,5 за 1,71. 0

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