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    Колумбия — Англия. Прогноз на тотал матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 3 июля

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Колумбии
    Прогноз на Колумбия — Англия
    Футболисты сборной Колумбии
    Сборная Колумбии 3 июля в Москве сразится с командой Англии в матче 1/8 финала чемпионата мира. Начало поединка — в 21:00 по Москве. Прогноз на Колумбия — Англия.
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    Колумбия

    Команда Хосе Пекермана на ЧМ-2018 пропустила только в стартовом поединке. В игре с Японией колумбийцы не смогли сохранить свои ворота на замке (1:2), но в этом поединке большую роль сыграло ранее удаление.

    А в играх с Польшей (3:0) и Сенегалом (1:0) южноамериканцы сохранили свои ворота на замке. Также в двух контрольных поединках перед мундиалем «кофейщики» сыграли на ноль.

    За последние 18 встреч Колумбия только в трех играх пропустила больше одного мяча (по два от Японии, Франции и Испании).

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    А в 18 матчах отборочного турнира сборная Колумбия отличилась в воротах соперников 21 раз, а пропустила в свои 19 мячей.

    Англия

    «Три льва» на этом мундиале пропустили в каждой игре по одному мячу. Переиграли Тунис (2:1) и Панаму (6:1), а также проиграли Бельгии (0:1).

    В контрольных поединках этого года англичане не смогли сохранить свои ворота на замке в двух играх из четырех, а забили в каждом из этих матчей.

    В конце прошлого года спарринги с Германией и Бразилией забитых мячей не принесли.

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    Прогноз

    Цена ошибки в этом поединке будет слишком высока, поэтому оппоненты не захотят рисковать и будут осторожничать.

    Скорее всего, в этом поединке мы не увидим большого количества забитых мячей и, как мы прогнозируем, игра в основное время закончится на ТМ 2,5 за 1,58. 0

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