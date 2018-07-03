Колумбия — Англия. Прогноз на тотал матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 3 июля

Сборная Колумбии 3 июля в Москве сразится с командой Англии в матче 1/8 финала чемпионата мира. Начало поединка — в 21:00 по Москве. Прогноз на Колумбия — Англия.

Колумбия

Команда Хосе Пекермана на ЧМ-2018 пропустила только в стартовом поединке. В игре с Японией колумбийцы не смогли сохранить свои ворота на замке (1:2), но в этом поединке большую роль сыграло ранее удаление.

А в играх с Польшей (3:0) и Сенегалом (1:0) южноамериканцы сохранили свои ворота на замке. Также в двух контрольных поединках перед мундиалем «кофейщики» сыграли на ноль.

За последние 18 встреч Колумбия только в трех играх пропустила больше одного мяча (по два от Японии, Франции и Испании).

Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

А в 18 матчах отборочного турнира сборная Колумбия отличилась в воротах соперников 21 раз, а пропустила в свои 19 мячей.

Англия

«Три льва» на этом мундиале пропустили в каждой игре по одному мячу. Переиграли Тунис (2:1) и Панаму (6:1), а также проиграли Бельгии (0:1).

В контрольных поединках этого года англичане не смогли сохранить свои ворота на замке в двух играх из четырех, а забили в каждом из этих матчей.

В конце прошлого года спарринги с Германией и Бразилией забитых мячей не принесли.

Отборочный турнир родоначальники футбола закончили с тремя пропущенными мячами в 10 встречах при этом забив 18.

Прогноз

Цена ошибки в этом поединке будет слишком высока, поэтому оппоненты не захотят рисковать и будут осторожничать.

Скорее всего, в этом поединке мы не увидим большого количества забитых мячей и, как мы прогнозируем, игра в основное время закончится на ТМ 2,5 за 1,58. 0