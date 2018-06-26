Австралия — Перу. Прогноз на тоталы на ЧМ-2018 по футболу 26 июня

В заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу 26 июня сборная Австралии сыграет с командой Перу. Поединок начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Австралия — Перу.

Австралия

Сборная Австралии оба своих мяча на турнире провела с 11-метровой отметки. И таким образом подопечные Берта Ван Марвейка продлили свою забивную серию до четырех матчей.

Последний раз австралийцы не смогли распечатать ворота соперника в конце марта 2018 года в товарищеской игре с другой южноамериканской командой Колумбией — 0:0.

Австралия на полях России провела два поединка. В первой игре она проиграла Франции со счетом 1:2, а во второй встрече смогла поделить очки с датчанами (1:1).

Для выхода в плей-офф ЧМ «соккеруз» обязательно нужно побеждать в предстоящем поединке и ждать осечки Дании в параллельной игре.

Перу

Перуанцы лишились шанса на выход в 1/8 финала ЧМ-2018. В двух поединках в группе С они проиграли оба матча, и к тому же не смогли забить ни одного гола.

На старте турнира подопечные Рикардо Гареки уступили Дании со счетом 0:1. А во втором туре с таким же результатом проиграли Франции.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

На данный момент сборная Перу не может распечатать ворота соперника уже три игры кряду (два матча на ЧМ и контрольный поединок с Швецией — 0:0).

Прогноз

Лишенные турнирной мотивации и подгоняемые своими болельщиками, перуанцы будут всеми силами стараться забить хотя бы один гол на турнире.

Поэтому, в этой встрече мы предлагаем поставить — Перу забьет 1 или 2 гола: да 1,69. 0