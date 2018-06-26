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    Перу порадует своих фанов забитым голом на ЧМ

    Австралия — Перу. Прогноз на тоталы на ЧМ-2018 по футболу 26 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Австралии Сборная Перу
    Прогноз на Австралия — Перу
    Кристиан Куэва
    В заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу 26 июня сборная Австралии сыграет с командой Перу. Поединок начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Австралия — Перу.
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    Австралия

    Сборная Австралии оба своих мяча на турнире провела с 11-метровой отметки. И таким образом подопечные Берта Ван Марвейка продлили свою забивную серию до четырех матчей.

    Последний раз австралийцы не смогли распечатать ворота соперника в конце марта 2018 года в товарищеской игре с другой южноамериканской командой Колумбией — 0:0.

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    • Австралия на полях России провела два поединка. В первой игре она проиграла Франции со счетом 1:2, а во второй встрече смогла поделить очки с датчанами (1:1).

    Для выхода в плей-офф ЧМ «соккеруз» обязательно нужно побеждать в предстоящем поединке и ждать осечки Дании в параллельной игре.

    Перу

    Перуанцы лишились шанса на выход в 1/8 финала ЧМ-2018. В двух поединках в группе С они проиграли оба матча, и к тому же не смогли забить ни одного гола.

    На старте турнира подопечные Рикардо Гареки уступили Дании со счетом 0:1. А во втором туре с таким же результатом проиграли Франции.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    На данный момент сборная Перу не может распечатать ворота соперника уже три игры кряду (два матча на ЧМ и контрольный поединок с Швецией — 0:0).

    Прогноз

    Лишенные турнирной мотивации и подгоняемые своими болельщиками, перуанцы будут всеми силами стараться забить хотя бы один гол на турнире.

    Поэтому, в этой встрече мы предлагаем поставить — Перу забьет 1 или 2 гола: да 1,69. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
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    1,90
  • Дания – Франция
  • Сегодня в 17:00
    •  5,89
  • Экспресс дня
  • Сегодня в 17:00
    •  2,61
  • Дания – Франция
  • Сегодня в 17:00
    •  1,67
  • Австралия – Перу
  • Сегодня в 17:00
    •  1,64
  • Нигерия — Аргентина
  • Сегодня в 21:00
    •  1,9
  • Нигерия — Аргентина
  • Сегодня в 21:00
    •  1,69
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  • Сегодня в 21:00
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    Футбол. Прогноз на Австралия — Перу. В заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу 26 июня сборная Австралии сыграет с командой Перу. Поединок начнется в 17:00 по московскому времени.
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