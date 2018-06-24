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    Должна сыграть «привычка вторых таймов»

    Англия – Панама. Прогноз на матч ЧМ-2018 по футболу 24 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Панамы
    Прогноз на Англия – Панама
    Харри Кейн
    Во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Англии 24 июня примет сборную Панамы. Матч стартует в 15:00 по московскому времени. Прогноз на Англия – Панама.
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    Англия

    Большинство своих голов во время подготовки к мировому первенству сборная Англии забила в первых таймах – 4 из 6-ти. Если вспомнить еще европейский отбор, то, наоборот, видим очень ясную ставку на «дожимание» соперника во вторые 45 минут – 12 голов из 18-ти подопечные Саутгейта забили во вторых половинах матчей.

    Со сборной Туниса голы распределились поровну – по одному в каждом тайме. Отдельно хочется сказать об индивидуальной борьбе футболистов на поле. По фолам ситуация была такая: 14-8 в пользу Туниса. Но при этом только одно верховое единоборство из 31-го прошло в штрафной англичан.

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    Можно отметить, что «три льва» достаточно часто обрезались в середине поля – 10 раз «карфагенские орлы» перехватывали мяч. Пять из них – на левом крыле английской атаки.

    Панама

    Подопечные Эрнана Дарио Гомеса за время североамериканского отбора почти половину голов (7 из 15-ти) пропустили во вторых таймах. Если касаться забитых, то с учетом четвертого этапа отбора сборная Панамы занесла в ворота соперников 10 голов из общих 16-ти.

    Против бельгийцев все три гола влетели в ворота Пенедо во вторые 45 минут. И это несмотря на довольно оборонительную схему 4-5-1.

    Объясняется это довольно просто – усталостью и потерей концентрации. При такой расстановке очень важно сохранять синхронность перемещения во всех линиях. Когда концентрации не хватает, нарушается синхронность, появляются разрывы и приходят голы.

    Прогноз

    Можем отметить, что два из трех пропущенных мячей сборной Англии в европейском отборе припали на второй тайм. А именно на промежуток между 76-й и 90-й минутой. Италия в товарищеском матче тоже забила именно в этот промежуток времени.

    Однако мы не станем утверждать, что Панама обязательно забьет. Даже скажем, что вряд ли. Но, не отрицая эту возможность, рекомендуем поставить на «2 тайм > 1 тайма» за 2,15.

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    Футбол. Прогноз на Англия – Панама. Во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Англии 24 июня примет сборную Панамы. Матч стартует в 15:00 по московскому времени.
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