2 ноября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Сассуоло» и «Фиорентина». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

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«Сассуоло»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 15-м месте турнирной таблицы Серии A.

При этом «Сассуоло» на три очка оторвался от опасной зоны. Команда забила 14 мячей при 22 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, разгромно уступив «Лацио» — 2:6.

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До того «Сассуоло» был бит «Комо» — 0:2, а вот несколько ранее уступил еще и «Фрозиноне» — 2:4. Команда проиграла в трех последних матчах.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Сассуоло» имеет приличный подбор атакующих исполнителей, однако не побеждает уже полтора месяца.

При этом «Сассуоло» в пяти последних очных поединках с «фиалками» сумел победить два раза при двух поражениях. А вот в двух последних домашних очных встречах команда одолела флорентийцев. Вот только Доменико Берарди пока забил всего два мяча в чемпионате.

Команде срочно нужно побеждать, иначе борьба за выживание станет неприятной реальностью. Да и оппонент нынче также находится в кризисе.

«Фиорентина»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 18-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.

При этом «Фиорентина» набрала всего пять очков в чемпионате. А вот забить удалось 11 мячей при 21 пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда расписала мировую с «Аталантой» — 2:2.

До того «Фиорентина» была бита «Интером» — 1:2, а вот чуть раньше уступила еще и «Комо» — 0:3. Команда не побеждала в пяти последних поединках.

Состояние команды: «Фиорентина» угодила в кризис, к тому же в среднем пропускает фактически больше двух мячей за матч.

При этом «Фиорентина» победила всего один раз в текущем чемпионате. На выезде же команда добыла три очка в четырех поединках. Усилий Франко Мастантуоно пока не хватает. Аргентинец отличился тремя мячами в Серии A.

Нет сомнений, что команда постарается зацепиться за заветные баллы. «Фиалки» уж точно будут рисковать, да и выбраться из опасной зоны очень хочется.

На что ставят в матче Сассуоло — Фиорентина Букмекерские коэффициенты на матч Сассуоло — Фиорентина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Фиорентину» фаворитом с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.60, а победа «Сассуоло» — в 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Фиалки» свою единственную победу добыли вне родных стен, тогда как «Сассуоло» проиграл в трех последних матчах.

2.35 Победа «Фиорентины» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Сассуоло» — «Фиорентина» принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.63 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Сассуоло» — «Фиорентина» позволит вывести на карту выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Обе не забьют за 2.63.

Пять причин, почему ставка зайдёт