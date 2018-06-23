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    Южная Корея – Мексика. Прогноз и ставки на матч 2-го тура группы F на чемпионате мира 23 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Южной Кореи Сборная Мексики
    Прогноз на Южная Корея – Мексика
    Карлос Вела
    Второй тур чемпионата мира по футболу 23 июня сведет на поле «Ростов Арены» сборную Южной Кореи и сборную Мексики. Старт – в 18:00 мск. Прогноз на Южная Корея – Мексика.
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    Южная Корея

    «Азиатские тигры» начали турнир в России с поражения сборной Швеции 0:1. «Сине-желтые» полностью переиграли подопечных Син Тхэ Ёна: 15-5 по ударам. При этом футболисты Южной Кореи ни разу не попали по воротам соперника.

    Остальные компоненты вроде бы были конкурентными: по угловым 6-5, по штрафным 21-20. Смущает большое количество фолов. Если за азиатский отбор «воины Тэджу» в среднем нарушали правила 13,13 раз, то в поединке со Швецией – 23 раза!

    Однако были и привычные элементы игры южнокорейцев. Это низкая посадка всех игроков. За все 90 минут азиаты только раз словили шведов в офсайдную ловушку. Сами же в нее ни разу не попали.

    Мексика

    Мексиканцы выдали одну из самых главных сенсаций текущего турнира в России. Победа над Германией, пусть и минимальная, но вполне заслуженная.

    Первый тайм в исполнении «трехцветных» был просто шикарным. Расстановка 4-2-3-1 прекрасно подошла для противодействия немецкой атаке и способствования своей. За первый тайм сборная Мексики десять раз имела свой шанс забить. Почти все – после контратак.

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    В качестве противодействия «зеленые» выбрали низкий прессинг на своей половине, что вылилось в малое количество офсайдов у футболистов Лева – всего один. Впрочем, это типично для сборной из Северной Америки.

    Прогноз

    В среднем сборная Южной Кореи попадала в офсайд 1,28 раза. Соперников ловила в среднем один раз за игру. Такое низкое расположение Син Тхэ Ён считает наиболее выгодным для своей команды. Мексиканцы – более скоростной коллектив.

    Но и они не балуются высоким прессингом сильно часто. Среднее число офсайдов у них находится на уровне 1,8 за игру. Соперника ловят еще реже – 1,6 раза за игру. Идет второй тур, потому не думаем, что тренеры резко что-то поменяют в тактике.

    Наша ставка – «Офсайды: ТМ 3,5» за 1,57.

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