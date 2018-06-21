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    Дания — Австралия. Прогноз и ставки на матч группы C чемпионата мира по футболу 21 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Дании Сборная Австралии
    Прогноз на Дания — Австралия
    Николай Йоргенсен
    Сборные Дании и Австралии сыграют второй тур в группе C ЧМ-2018 в 15:00. Матч пройдет в Самаре. Прогноз на Дания — Австралия.
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    Дания

    В первом матче группового раунда Дания одержала очень важную победу над сборной Перу (1:0). Учитывая сложность группы, эти три очка в конечном итоге могут помочь скандинавам выйти в плей-офф. Но в любом случае игра с Австралией будет ключевой для двух команд.

    Единственный мяч датчан в поединке против Перу забил Юрари на 59-й минуте, к тому же классную игу продемонстрировал вратарь Каспер Шмейхель, сумев побить рекорд своего отца Петера Шмейхеля как по количеству «сухих» матчей подряд (пять против четырех), так и по «сухим» минутам (534 против 470).

    Нельзя сказать, что Дания показала какую-то сверх уверенную игру, но Перу – грозный соперник, способный попортить нервы любой команде. Скандинавы сумели сыграть дисциплинированно, при минимуме ошибок, и воспользовались своим шансом. Эффективность – главный козырь датчан в первой игре.

    Австралия

    В первом матче группового раунда Австралия были близка к сенсации, но не сумел удержать ничью с Францией (1:2).

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    С одной стороны, австралийцы показали, что могут рассчитывать на плей-офф, с другой – очков они все равно не набрали, так что поединок с Данией для них – ключевой с точки зрения борьбы за выход в плей-офф. Австралии нужна, как минимум, ничья.

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  • 16/06/2018

    • В игре с Францией Австралия забила, на самом деле, два гола. Правда, один в свои ворота – автоголом отметился защитник турецкого «Бурсаспора» Азиз Бехич. Еще один мяч на счету полузащитника английской «Астон Виллы» Миле Единака. Интересно, что в запасе так и остался ветеран сборной Тим Кэхилл.

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  • 10/06/2018

    • Австралия не выделятся в целом звездным составом, но это крепкая и сыгранная команда, которая перед стартом чемпионата мира в контрольных матчах сумела обыграть Венгрию (2:1) и разгромить Чехию (4:0). Плюс игра с Францией показала, что этой сборной по силам создавать проблемы даже одному из фаворитов турнира.

    Прогноз

    Дания уже взяла три очка, выполнив задачу-минимум и рисковать вряд ли будет. Австралия, в свою очередь, уже сыграла с Францией, так что ничья с датчанами будет вполне приемлемым результатом, при условии, что в последнем туре команда победит Перу с разницей в два и более мяча, а датчане проиграют Франции.

    Плюс обе команды достаточно дисциплинированы и организованы. И хотя букмекеры видят фаворитом Данию, можно рискнуть и поставить на ничью с коэффициентом 3,46.

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    Футбол. Прогноз на Дания — Австралия. Сборные Дании и Австралии сыграют второй тур в группе C ЧМ-2018 в 15:00. Матч пройдет в Самаре.
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