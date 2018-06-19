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    Продлят ли колумбийцы успешную серию против японцев?

    Колумбия – Япония. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по футболу 19 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Колумбии Сборная Японии
    Прогноз на Колумбия – Япония
    Радамель Фалькао
    Во вторник, 19 июня, национальная команда Колумбии сразится со сборной Японии в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы H, которая пройдет в Саранске, начнется в 15:00 по московскому времени. Прогноз на Колумбия – Япония.
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    Колумбия

    Сыграв вничью в заключительном матче отборочного турнира в южноамериканской зоне со сборной Перу (1:1), колумбийцу добыли прямую путевку в финальную часть чемпионата мира в России.

    Всего в 18-ти поединках квалификации подопечные Хосе Пекермана добыли 7-мь побед, 6-ть раз сыграли вничью и 5-ть игр проиграли, разница мячей 21:19.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    После завершения отборочной компании «кофейщики» успели провести 5-ть контрольных поединков. Сначала в конце прошлого года уступили Южной Кореи со счетом 1:2, а затем через несколько дней разгромили Китай (4:0).

    В 2018 году обыграли Францию — 3:2, а потом 2-а поединка закончили без забитых мячей. В марте с Австралией (0:0) и в июне с Египтом (0:0).

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  • 16/06/2018

    • Сборная Колумбии 5-ть раз принимала участие в мундиалях. На прошлом ЧМ-2014 колумбийцы прошли в четвертьфинал, что является лучшим достижением команды на мировых форумах.

    Япония

    «Синие самураи» без особых проблем получили путевку в Россию. В финальной отборочной группе они заняли 1-е место, опередив Саудовскую Аравию и Австралию.

    Представители «страны восходящего солнца» после завершения квалификации успели принять участие в Чемпионате Восточной Азии, где смогли занять 2-е место, пропустив вперед себя южнокорейцев.

    В этом году японцы сыграли 5-ть товарищеских матчей. После ничейного результата с Мали (1:1), «самураи» затем проиграли 3-и матча кряду (Украине — 1:2, а Гане и Швейцарии — 0:2).

    А в заключительном спарринге перед мундиалем сборная Японии нанесла поражение Парагваю со счетом 4:2.

    Сборная Японии также принимала участие на ЧМ 5-ть раз. Лучшее достижение — 1/8 финала в 2002-ом и 2010-ом году.

    Всего команды играли между собой 3-и раза (2-е победы колумбийцев и 1-а ничья). Последний раз оппоненты встречались на прошлом чемпионате мира. И тогда в заключительном туре группового турнира колумбийцы взяли верх над японцами со счетом 4:1.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: победа сборной Колумбии – 1,73, победа сборной Японии – 5,80, ничья – 3,70.

    Сборная Колумбии по составу превосходит японцев. Лидеры колумбийцев находятся в превосходной форме (особенно Фалькао, забивший за «Монако» в 26 матчах 18 мячей). Лидеры японской дружины, напротив, сейчас не в лучших кондициях.

    Скорее всего, подопечные Пекермана повторят свой успех 4-летней давности и одержат победу в этой встрече.

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