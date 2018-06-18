Саутгейт не повторит ошибок Ходжсона

В понедельник, 18 июня, сборная Туниса сыграет с командой Англии в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча первого тура группы G, которая пройдет в Волгограде, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Тунис — Англия.

Тунис

Тунис в квалификации в упорной борьбе прошел сборную Мавритании, а затем оказался в проходной группе, где конкуренцию «орлам» пыталась лишь составить ДР Конго, а в роли статистов выступили Ливия и Гвинея. Именно за счет домашней победы над конголезцами сборная Туниса финишировала первой с 14 очками и завоевала путевку на ЧМ.

В контрольных матчах перед поездкой в Россию подопечные Набиля Маалула не впечатлили (2:2 с Португалиец и Турцией и 0:1 против Испании), но это объясняется довольно просто — главная звезда тунисцев Юссеф Мсакни получил травму и остался за бортом мундиаля. То, как он важен для «орлов», прекрасно описал главный тренер, сравнив отсутствие Мсакни с потенциальным недоездом в сборную Аргентины Лео Месси.

Без Мсакни самым известным игроком Туниса и главной атакующей надеждой становится Вахби Хазри, который в прошлом сезоне «зажег» во Франции – 9+3 по системе «гол+пас» за «Ренн», который завоевал путевку в ЛЕ на следующий сезон. Еще один парень, который постарается сделать все, чтобы Англия увязла в оборонительных построениях Туниса, — защитник Йоан Беналуан, с разной степенью успешности поигравший во Франции, Италии и Англии.

Англия

Англичане преодолели квалификацию без сучка, задоринки и с нулем в графе «поражения», но при этом забили всего 18 голов в ворота соперников, что несомненно не самое выдающееся достижение (среди победителей групп хуже только у сборной Исландии — 16 мячей).

В контрольных матчах подопечные Гарета Саутгейта победили всего три раза, но в соперниках у «львов» были фавориты мундиаля — Германия (0:0) и Бразилия (0:0), а также Нидерланды (1:0), Италия (1:1), Нигерия (2:1) и Коста-Рика (2:0).

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В последних товарищеских играх англичане стали показывать умение играть от себя, что удивило. Но главное то, что эта сборная освоила тактику игры от соперника и применяла ее при Саутгейте часто и успешно. А на крупных турнирах это может быть очень кстати. Особенно — в плей-офф.

Прямо сейчас в Англию никто не верит, что вполне может быть ее козырем. Хотя с талантами у «львов» проблем нет — Кейн, Стерлинг, Рашфорд, Алли и Варди готовы рвать, метать и доказывать ошибочность мнения многих специалистов.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение англичанам — 1,45. Победа Туниса оценивается в 8,70, ничья — в 4,50.

Уверены, что повторения позора-2014 Кейн и Ко не допустят, а африканская сборная не станет для «львов» непреодолимой преградой. Ставим на победу англичан за 1,45 и победу Англии при ТМ 3,5 за 1,85.

Еще один любопытный вариант — Англия победит и не пропустит за 2,13. Если уж островитян не смогли огорчить немцы и бразильцы, а итальянцы забили лишь в концовке (и тот — с пенальти), то у парней из Туниса шансов будет еще меньше.