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    Два варианта зацепок для «дьяволов»

    Бельгия – Панама. Прогноз и ставки на поединок первого тура в группе G на чемпионате мира 18 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бельгии Сборная Панамы
    Прогноз на Бельгия – Панама
    Аксель Витсель
    В первом туре группового раунда ЧМ-2018 Бельгия в Сочи примет Панаму. Матч состоится 18 июня и начнется в 18:00 по Москве. Прогноз на Бельгия – Панама.
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    Бельгия

    «Красные дьяволы» очень хорошо себя показали во время отбора. Напомним на всякий, что сборная Бельгии первой вышла в финальную часть мирового первенства в России.

    В группе Н она не допустила ни одного поражения, промахнувшись только в матче с Грецией (1:1). При этом только две сборных достигли отметки «43» по забитым голам: Германия и, собственно, Бельгия. Разница лишь в том, что против немцев играли крепкие скандинавы, а бельгийцам противостояли менее слаженные сборные.

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    • Во время подготовки сборная Бельгии почему-то решила не приглашать именитых соперников, а надумала включить режим нонконформиста и пропереть против массового тренда. Так, из относительно равных соперников подопечные Роберто Мартинеса играли против Португалии (0:0) и Мексики (3:3).

    При всем уважении, сборные Саудовской Аравии (победа 4:0), Египта (3:0) и Коста-Рики (4:1) не могут подтянуться до планки сборной Бельгии. Потому разгромные победы могут даже сказаться отрицательно, если кто-то из футболистов Мартинеса надумает летать в облаках.

    Панама

    В пятом раунде отбора «красный прилив» сумел-таки занять третье «проходное» место на чемпиона мира, отправив в стыки сборную Гондураса. При этом второй Коста-Рике Панама уступила три очка, а первой Мексике – восемь. Суммируя итоги четвертого и пятого этапов квалификации, можем сделать следующие пометки.

    Малая результативность. Сборная Панамы в среднем забивала всего один мяч за игру. Для самих панамцев это, возможно, и прекрасно, но для чемпионата мира явно низкий показатель. Хотя под конец отбора «канальщики» разыгрались и даже впихнули «двуху» Гондурасу и Коста-Рике, а Тринидад и Тобаго вообще положили три гола.

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    (Не)спокойствие. Арбитры наказывали подопечных Эрнана Дарио Гомеса без особого рвения, но и достаточно стабильно. В среднем панамцы получали 1,69 желтых карточки за игру. При этом «красный прилив» за 90 минут обычно нарушал правила не менее 15-ти раз.

    Баланс. При такой статистике нарушений панамцы умели держать баланс. На «канальщиках» тоже фолили достаточно – в среднем 15,69 раза за матч.

    Прогноз

    Можно, конечно, зацепиться за результативность или фолы. Но мы советуем присмотреться к ставкам на игру в обороне. Бельгия в отборе пропустила шесть голов, три из которых – в непонятной перестрелке с Боснией и Герцеговиной в эндшпиле квалификации.

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    • Потому предлагаем сыграть на надежности обороны бельгийцев. На момент написания прогноза, Компани еще под вопросом, но в таком матче должны справиться и без него.

    Наша ставка – «Бельгия победит и не пропустит» за 1,57. В качестве альтернативы предлагаем поставить на более результативный второй тайм: «красные дьяволы» во вторых половинах отборочных матчей забили 25 голов, а в первых – 18. За ставку «2 тайм > 1 тайма» букмекеры дают 2,10.

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