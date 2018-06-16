Короче, ЧМ. 15 и 16 июня

Ежедневно в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

Что вчера?

Египет – Уругвай. Соперники сборной России по группе A выдали далеко не самый интересный матч, по итогам которого три очка набрали южноамериканцы, победившие 1:0 (видео, фото).

Победный гол за минуту до окончания основного времени головой забил Хосе Мария Хименес, испортив праздник Мохамеду Салаху, отмечавшему свой 26-й день рождения. На поле форвард «Ливерпуля» так и не появился, накапливая силы к встрече с россиянами (19 июня).

Мне этого мало Победный старт уругвайцев на ЧМ

Марокко – Иран. Все ожидали скукоты, а вышел довольно интересный матч, в котором было много моментов, но мало голов. Героем для иранцев и антигероем для марокканцев стал защитник Азиз Бухаддуз, срезавший мяч в свои ворота на пятой компенсированной арбитром минуте ко второму тайму (видео, фото).

Португалия – Испания. Вишенкой на торте стал матч грандов европейского футбола в Сочи. Команды не подвели, порадовав как болельщиков на трибунах, так и зрителей у экранов телевизоров.

Встреча завершилась результативной ничьей – 3:3 (видео, фото). Криштиану Роналду снова напомнил нам о том, почему его называют футболистом с другой планеты. Он оформил хет-трик, забивая на любой вкус – с пенальти, с дальней дистанции и со штрафного. Лео, теперь твоя очередь!

У Испании блеснул Диего Коста, забивший два гола. А вот Давид Де Хеа всего лишь одним эпизодом снизил свою трансферную стоимость, когда не смог зафиксировать мяч после удара Роналду. После такого, вероятно, в «Реал» не перейдет.

Нужно что-то большее Мировой уровень от Испании и Португалии

Это всё?

Нет. У всех на устах незаполненные трибуны, особенно на стадионе в Екатеринбурге, где играли Египет и Уругвай. Официальные данные гласят, что на матче присутствовали 27015 зрителей при вместимости стадиона в 35696 зрителей, хотя с некоторых кадров казалось, что арена с трудом заполнена наполовину.

ФИФА, конечно, пообещала разобраться, ведь почти все билеты были проданы, а болельщиков нет. Впрочем, вряд ли мы дождемся каких-то внятных объяснений. Скорее всего, свое черное дело сделали перекупщики, которые попросту не смогли реализовать все то, что скупили.

Что сегодня?

Еще больше матчей! Заранее готовьте время на перекус!

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Франция – Австралия. Футбольный день начнется в Казани в 13:00. Один из фаворитов группы C и всего мундиаля – сборная Франции – покажет, насколько хорошо она готова к новым подвигам в игре с австралийцами.

Аргентина – Исландия. Спустя три часа мы перенесемся на «Открытие Арену» в Москву, где Лионель Месси начнет, вероятно, последний в своей карьере поход за Кубком мира. Соперник у «бело-голубых» более чем серьезный – суровые исландские викинги, потрясшие весь мир два года назад, когда на Евро дошли до четвертьфинала.

Перу – Дания. Матч в Саранске, который начнется в 19:00, примечателен тем, что в нем сыграют две примерно равные команды, которых объединяют красно-белые национальные цвета.

Хорватия – Нигерия. В 22:00 программа игрового дня завершится матчем вечно перспективной сборной Хорватии, не выходившей в плей-офф ЧМ уже двадцать лет, и команды Нигерии, игроков которой часто называют африканскими бразильцами.

Кстати, где смотреть?

Франция – Австралия — Матч ТВ, 12:45

Аргентина – Исландия — Первый канал, 15:40

Перу – Дания – Матч ТВ, 18:45

Хорватия – Нигерия – Матч ТВ, 21:45

Это всё интересно, хочу ещё! Дневник ЧМ-2018. Бенефис Роналду и испорченный день рождения Салаха

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