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    Пепе и Криштиану Роналду Дневник ЧМ-2018. Бенефис Роналду и испорченный день рождения Салаха
    Короче, ЧМ. 15 и 16 июня
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    Короче, ЧМ. 15 и 16 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Египта Сборная Уругвая Сборная Марокко Сборная Ирана Сборная Португалии Португалия Сборная Испании Футбол Испании Сборная Франции Футбол Франции Сборная Австралии Сборная Аргентины Сборная Исландии Сборная Перу Сборная Дании Сборная Хорватии Сборная Нигерии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Ежедневно в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    Что вчера?

    Египет – Уругвай. Соперники сборной России по группе A выдали далеко не самый интересный матч, по итогам которого три очка набрали южноамериканцы, победившие 1:0 (видео, фото).

    Победный гол за минуту до окончания основного времени головой забил Хосе Мария Хименес, испортив праздник Мохамеду Салаху, отмечавшему свой 26-й день рождения. На поле форвард «Ливерпуля» так и не появился, накапливая силы к встрече с россиянами (19 июня).

  • Мне этого мало
  • Победный старт уругвайцев на ЧМ

    • Марокко – Иран. Все ожидали скукоты, а вышел довольно интересный матч, в котором было много моментов, но мало голов. Героем для иранцев и антигероем для марокканцев стал защитник Азиз Бухаддуз, срезавший мяч в свои ворота на пятой компенсированной арбитром минуте ко второму тайму (видео, фото).

    Португалия – Испания. Вишенкой на торте стал матч грандов европейского футбола в Сочи. Команды не подвели, порадовав как болельщиков на трибунах, так и зрителей у экранов телевизоров.

    Встреча завершилась результативной ничьей – 3:3 (видео, фото). Криштиану Роналду снова напомнил нам о том, почему его называют футболистом с другой планеты. Он оформил хет-трик, забивая на любой вкус – с пенальти, с дальней дистанции и со штрафного. Лео, теперь твоя очередь!

    У Испании блеснул Диего Коста, забивший два гола. А вот Давид Де Хеа всего лишь одним эпизодом снизил свою трансферную стоимость, когда не смог зафиксировать мяч после удара Роналду. После такого, вероятно, в «Реал» не перейдет.

  • Нужно что-то большее
  • Мировой уровень от Испании и Португалии

    • Это всё?

    Нет. У всех на устах незаполненные трибуны, особенно на стадионе в Екатеринбурге, где играли Египет и Уругвай. Официальные данные гласят, что на матче присутствовали 27015 зрителей при вместимости стадиона в 35696 зрителей, хотя с некоторых кадров казалось, что арена с трудом заполнена наполовину.

    ФИФА, конечно, пообещала разобраться, ведь почти все билеты были проданы, а болельщиков нет. Впрочем, вряд ли мы дождемся каких-то внятных объяснений. Скорее всего, свое черное дело сделали перекупщики, которые попросту не смогли реализовать все то, что скупили.

    Что сегодня?

    Еще больше матчей! Заранее готовьте время на перекус!

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Франция – Австралия. Футбольный день начнется в Казани в 13:00. Один из фаворитов группы C и всего мундиаля – сборная Франции – покажет, насколько хорошо она готова к новым подвигам в игре с австралийцами.

    Аргентина – Исландия. Спустя три часа мы перенесемся на «Открытие Арену» в Москву, где Лионель Месси начнет, вероятно, последний в своей карьере поход за Кубком мира. Соперник у «бело-голубых» более чем серьезный – суровые исландские викинги, потрясшие весь мир два года назад, когда на Евро дошли до четвертьфинала.

    Перу – Дания. Матч в Саранске, который начнется в 19:00, примечателен тем, что в нем сыграют две примерно равные команды, которых объединяют красно-белые национальные цвета.

    Хорватия – Нигерия. В 22:00 программа игрового дня завершится матчем вечно перспективной сборной Хорватии, не выходившей в плей-офф ЧМ уже двадцать лет, и команды Нигерии, игроков которой часто называют африканскими бразильцами.

  • Хочу сделать ставку! Поможете?
  • Прогнозы: Франция — Австралия, Аргентина — Исландия, Перу — Дания, Хорватия — Нигерия

    • Кстати, где смотреть?

    Франция – Австралия — Матч ТВ, 12:45
    Аргентина – Исландия — Первый канал, 15:40
    Перу – Дания – Матч ТВ, 18:45
    Хорватия – Нигерия – Матч ТВ, 21:45

  • Это всё интересно, хочу ещё!
  • Дневник ЧМ-2018. Бенефис Роналду и испорченный день рождения Салаха

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    Теперь вы знаете о ходе ЧМ всё. Поделитесь ссылкой с друзьями и родными, будет что обсудить.

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