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    Забить «орлам» вполне реально

    Германия – Мексика. Прогноз и ставки на матч группового этапа чемпионата мира по футболу 17 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Мексики
    Прогноз на Германия – Мексика
    Мануэль Нойер
    В рамках первого тура группы F на чемпионате мира сборная Германии 17 июня примет сборную Мексики. Начало встречи назначено на 18:00 по Москве. Прогноз на Германия – Мексика.
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    Германия

    Как очень коротко охарактеризовать сборную Германии? Вот так: десять матчей – десять побед. Именно такой результат был в групповом отборе у «Бундесманншафт». Команда Йоахима Лева стала единственной, кто добился такого результата.

    Однако из шести подготовительных матча сборная Германии выиграла только один. При этом в трех поединках «адлеры» пропускали первыми. Значит ли это, что у немцев случился закономерный спад?

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    • И да, и нет. Да, потому что это законы природы – вечного двигателя пока не изобрели и определенное послабление должно было случиться. Нет, потому что соперники были серьезные. Только Саудовская Аравия выбилась из общей когорты европейских «крепышей».

    Мексика

    «Трехцветные» без проблем прошли квалификацию на чемпионат мира. В четвертом раунде они просто вынесли всех: двойное преимущество по очкам перед сборной Гондураса (16-8), всего один пропущенный мяч и ни одного поражения.

    Пятый этап тоже прошел ровно. Правда, один раз пришлось испытать горечь поражения, но сильно мексиканцев она не задела. Все равно преимущество перед вторым местом (сборной Коста-Рики) составило комфортные пять очков. А звание самой результативной (16 забитых) и самой «сухой» (7 пропущенных) – это как само собой разумеющееся.

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    В товарищеских поединках было всего два поражения: от хорватов (0:1) и от датчан (0:2). Причем на выезде сборная Мексики играла лучше в первом тайме, а дома – во втором.

    Прогноз

    В отборе немцы пропустили всего четыре гола. Но последние товарищеские матчи показывают, что забить «орлам» вполне реально. Это удалось не только грандам типа Испании и Бразилии, но и скромной Саудовской Аравии. Ну, а про гол самих немцев мы и вовсе молчим.

    Потому самым интересным вариантом видим ставку «обе забьют» за 1,91.

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    Футбол. Прогноз на Германия – Мексика. В рамках первого тура группы F на чемпионате мира сборная Германии 17 июня примет сборную Мексики. Начало встречи назначено на 18:00 по Москве.
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