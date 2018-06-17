Бразилия начнет с уверенной победы

В воскресенье, 17 июня, сборная Бразилии сыграет с командой Швейцарии в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча первого тура группы Е, которая пройдет в Ростове-на-Дону, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Бразилия — Швейцария.

Бразилия

В Россию прибыла самая небразильская сборная Бразилии за последние годы. Досадное (и это еще мягко сказано) поражение 1:7 от немцев запустило цепочку изменений, которые в итоге привели к созданию кардинально другой команды. Спустя всего четыре года именно «селесао» все называют главным претендентом на мировую корону.

Почему? Все донельзя просто. Главный тренер Тите так объяснил свою философию: «ДНК бразильских футболистов состоит из таланта и прирожденного мастерства. Но это лишь треть успеха. Остальные 2/3 – это организация игры. Так было в 1970 году, когда мы стали чемпионами, так будет и сейчас».

Отныне никакой «жога бонито», передач пятками и сумасшедших финтов — даже от Неймара, который на днях скромно окрестил себя лучшим футболистом планеты, «т.к. Криштиану и Месси — люди с другой планеты». Тите сколотил сборную, которая ориентируется на размеренность и компактность в защите, четкую организацию и шикарно выстроенную на взаимодействиях скорость впереди. Все это на себе уже прочувствовали соперники Бразилии по квалификации и несколько топ-сборных в товарищеских матчах, включая Германию (1:0) и Хорватию (2:0).

При Тите «селесао» стала гораздо менее зависима от отдельных личностей в нападении, что очень здорово в контексте непонятной формы Неймара, который вернулся после травмы лишь за 10 дней до старта турнира. Впрочем, в тренерском штабе уверены, что «десятка» сможет сыграть против Швейцарии с первых минут.

Единственной по-настоящему существенной потерей для Бразилии стал Дани Алвес, но и ему главный тренер очень быстро нашел замену — на бровке может сыграть Фагнер, который работал вместе с Тите в «Коринтиансе».

Швейцария

За две недели до старта ЧМ-2018 сборная Швейцарии расположилась на очень высоком шестом месте в рейтинге ФИФА. Чтобы в полной мере оценить успехи швейцарцев, достаточно понять, что они опережают таких мировых грандов, как Франция, Испания и Англия. А это, согласитесь, говорит о многом.

В квалификации команда Владимира Петковича одержала девять (!) побед и финишировала второй только «благодаря» поражению в Португалии (0:2) — единственному в отборе. В «стыках» швейцарцы прошли Северную Ирландию — все решил один-единственный гол, забитый Рикардо Родригесом ударом с пенальти в Белфасте.

В Россию Петкович взял всех сильнейших, включая Лихтштайнера и Джаку, но каких-то тактических сюрпризов от швейцарцев ждать не стоит. Вероятно, мы увидим привычные 4-2-3-1, которые зачастую трансформируются в 4-3-3.

Стремление к атаке, наверное, главное отличие сегодняшней сборной Швейцарии. Обладая большим атакующим потенциалом, «гельветы» частенько проваливаются в обороне. Так что соперники, строящие свою игру на контратаках, вполне могут извлечь из этого выгоду. Бразилия, к слову, весьма и весьма хороша в этом компоненте.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение Бразилии — 1,44. Победа Швейцарии оценивается в 8,50, ничья — в 4,64.

Впереди у «селесао» все прекрасно — невероятный выбор игроков выкручивает вариативность на максимум. Но особенно эти парни хороши в быстрых атаках — четкие перемещения, индивидуальные качества и импровизация делает их очень опасными для любого соперника, и Швейцария — не исключение.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Считаем, что номинальные хозяева без проблем отгрузят в ворота соперника два-три мяча и при этом сами не пропустят. Ставим на ТБ 2,5 за 1,85, индивидуальный тотал Бразилии больше 1,5 за 1,58 и Бразилия победит и не пропустит за 2,33.