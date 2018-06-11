Последняя репетиция перед ЧМ-2018

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В понедельник, 11 июня, сборная Южной Кореи сыграет с Сенегалом в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Австрии, начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на Южная Корея — Сенегал.

Южная Корея

Корейцы не без труда, но все же пробились на чемпионат мира в России. Завоевали они прямую путевку в заключительном туре квалификации, сыграв со своим прямым конкурентом Узбекистаном (0:0).

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На полях России азиаты стартуют в матче против сборной Швеции 18 июня. Еще в группе F выступают мексиканцы и немцы.

Последние 3-и контрольных поединка, которые «Воины Тэджу» провели непосредственно перед ЧМ, принесли им только 1-ну викторию. 28 мая корейцы на своем поле обыграли Гондурас со счетом 2:0.

Также в домашней игре корейцы проиграли сборной Боснии (1:3), а в последней контрольной игре, которая состоялась в Австрии, они не смогли обыграть Боливию — 0:0.

Сенегал

Африканцы легко выиграли финальную отборочную группу зоны КАФ. В 6-ти поединках они завоевали 14-ть очков, опередив ближайшего преследователя на 5-ть баллов.

«Львы» за выход в 1/8 финала мундиаля поспорят с командами Польши, Японии и Колумбии. Стартовый поединок они проведут 19 июня против поляков.

После квалификации сенегальцы в контрольных поединках не одержали ни одной победы. Сыграли сначала вничью 3-и матча подряд. С Узбекистаном (1:1), а с Боснией и Люксембургом — по 0:0.

8 июня Сенегал проиграл сборной Хорватии со счетом 1:2, при этом африканцы смогли первыми открыть счет, но затем не удержали преимущество.

Оппоненты последний раз встречались в 2009 году. В том поединке верх одержали корейцы — 2:0.

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Сенегала, оценивая их победу с коэффициентом 2,10.

На победу сборной Южной Кореи предлагают 3,75, а ничью оценивают с коэффициентом 3,30.

Скорее всего, что команды поберегут силы перед отъездом в Россию. И поэтому, много забитых мячей в этой встрече ждать не приходится. Наш прогноз — ТМ 2,5 за 1,63.