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    Последняя репетиция перед ЧМ-2018

    Южная Корея — Сенегал. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 11 июня

    Прогноз на Южная Корея — Сенегал
    Садио Мане
    В понедельник, 11 июня, сборная Южной Кореи сыграет с Сенегалом в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Австрии, начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на Южная Корея — Сенегал.
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    Южная Корея

    Корейцы не без труда, но все же пробились на чемпионат мира в России. Завоевали они прямую путевку в заключительном туре квалификации, сыграв со своим прямым конкурентом Узбекистаном (0:0).

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    На полях России азиаты стартуют в матче против сборной Швеции 18 июня. Еще в группе F выступают мексиканцы и немцы.

    Последние 3-и контрольных поединка, которые «Воины Тэджу» провели непосредственно перед ЧМ, принесли им только 1-ну викторию. 28 мая корейцы на своем поле обыграли Гондурас со счетом 2:0.

    Также в домашней игре корейцы проиграли сборной Боснии (1:3), а в последней контрольной игре, которая состоялась в Австрии, они не смогли обыграть Боливию — 0:0.

    Сенегал

    Африканцы легко выиграли финальную отборочную группу зоны КАФ. В 6-ти поединках они завоевали 14-ть очков, опередив ближайшего преследователя на 5-ть баллов.

    «Львы» за выход в 1/8 финала мундиаля поспорят с командами Польши, Японии и Колумбии. Стартовый поединок они проведут 19 июня против поляков.

    После квалификации сенегальцы в контрольных поединках не одержали ни одной победы. Сыграли сначала вничью 3-и матча подряд. С Узбекистаном (1:1), а с Боснией и Люксембургом — по 0:0.

    8 июня Сенегал проиграл сборной Хорватии со счетом 1:2, при этом африканцы смогли первыми открыть счет, но затем не удержали преимущество.

    Оппоненты последний раз встречались в 2009 году. В том поединке верх одержали корейцы — 2:0.

    Прогноз

    В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Сенегала, оценивая их победу с коэффициентом 2,10.

    На победу сборной Южной Кореи предлагают 3,75, а ничью оценивают с коэффициентом 3,30.

    Скорее всего, что команды поберегут силы перед отъездом в Россию. И поэтому, много забитых мячей в этой встрече ждать не приходится. Наш прогноз — ТМ 2,5 за 1,63.

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    2,25
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    Футбол. Прогноз на Южная Корея — Сенегал. В понедельник, 11 июня, сборная Южной Кореи сыграет с Сенегалом в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Австрии, начнется в 16:00 по московскому времени.
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