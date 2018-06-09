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    Испания и Тунис развлекут краснодарцев голами

    Тунис — Испания. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 9 июня

    Прогноз на Тунис — Испания
    Сборная Испании
    В субботу, 9 июня, сборная Туниса примет национальную команду Испании в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Краснодаре, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Тунис — Испания.
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    Тунис

    «Карфагенские орлы» в четвертый раз за последние 20 лет преодолел отборочный раунд на Чемпионат мира.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    Пройдя в упорной борьбе сборную Мавритании, Тунис оказался в достаточно лёгкой группе, где конкуренцию пыталась лишь составить ДР Конго, а в роли статистов выступили Ливия и Гвинея.

    За счёт домашней победы над конголезцами сборная Туниса оформила 1 место в группе с 14 очками (4 победы и 2 ничьи).

    В марте «карфагенские орлы» обыграли Иран (1:0) и Коста-Рику (1:0). Далее команда смогла отыграть 2 мяча в товарищеской игре с Португалией (2:2), а 1 июня с тем же счетом завершился матч с Турцией.

    Игроки сборной выступают преимущественно в клубах Саудовской Аравии, Франции и Туниса. Наиболее известны защитник Йоан Беналуан и вингер Вахби Хазри.

    Первый успел поиграть во Франции, Италии и Англии; второй вернулся в прошедшем сезоне во Францию и неплохо отыграл за «Ренн», забив 9 мячей и завоевав для команды путёвку в ЛЕ.

    Испания

    Сборная Испании — одна из самых забивных в мире. В отборочном цикле Испания забила в среднем 3.6 гола за игру.

    Испанцы не уходят с поля без гола с 2016 года, а это 19 матчей (13 побед и 6 ничьих). В 15 из 19 играх испанцы забили не менее двух мячей.

    С момента выхода на Чемпионат мира команда Хулена Лопетеги провела 5 товарищеских матчей. В прошлом году разгромили Коста-Рику и сыграли вничью с Россией (2:2).

    В марте этого года сыграли вничью с Германией (1:1) и разгромили Аргентину (6:1), а вот последняя игра завершилась ничьей со сборной Швейцарии (1:1).

    Нужно отметить, что в игре со швейцарцами отсутствовали шесть футболистов мадридского «Реала», получившие дополнительный отдых после киевского финала Лиги чемпионов.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Испанию, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,30.

    За успех Туниса предлагают 11,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 5,00.

    Испанцы забивают помногу и в каждом матче, но и Тунис уже 4 матча не уходит с поля без забитого мяча, и только 1 раз не забивал в последних девяти встречах. Тандем Пике-Рамос не всегда надежен, так что свой гол африканцы, скорее всего, забьют, правда в ответ получат 2-3 мяча.

    Интересны варианты «обе команды забьют» за 2,37 и «тотал голов больше 2,5» за 1,8, а также европейский гандикап «победа Туниса +2 гола» — за 1,73.

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    Футбол. Прогноз на Тунис — Испания. В субботу, 9 июня, сборная Туниса примет национальную команду Испании в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Краснодаре, начнется в 21:45 по московскому времени.
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