Разгромит ли Уругвай гостей из Средней Азии?

В пятницу, 8 июня, сборная Уругвая на своем поле примет команду Узбекистана в рамках товарищеского матча. Встреча, которая пройдет в Монтевидео на стадионе «Сентенарио», начнется в 02:10 по московскому времени. Прогноз на Уругвай – Узбекистан.

Уругвай

Сборная Уругвая успешно выступила в квалификации ЧМ-2018, заняв в турнирной таблице зоны КОНМЕБОЛ второе место. Подопечные Оскара Табареса в 18 сыгранных матчах набрали 31 очко, уступив по этому показателю только Бразилии.

Уже после завершения отборочного цикла – в марте 2018 года – «небесно-голубые» приняли участие в турнире Кубок Китая, став его победителем. В полуфинале уругвайцы обыграли команду Чехии (2:0), а в финале – сборную Уэльса (1:0).

С тех пор сборная Уругвая не провела ни одного матча, так что встреча против Узбекистана станет единственной проверкой перед ЧМ-2018.

В заявку уругвайской команды вошли все сильнейшие игроки, включая Луиса Суареса и Эдинсона Кавани.

Узбекистан

Футболисты сборной Узбекистана были близки к выходу в финальную стадию чемпионата мира, но вновь не смогли выполнить задачу.

В третьем раунде квалификации в группе A они заняли четвертое место, отстав от идущей второй Южной Кореи всего на два балла. Более того, команда Тимура Кападзе лишь по дополнительным показателям проиграла Сирии, поэтому не попала даже в плей-офф.

После завершения квалификации сборная Узбекистана провела четыре товарищеских матча, потерпев поражения от ОАЭ (0:1), Марокко (0:2) и Ирана (0:1), а также сыграв вничью с Сенегалом (1:1).

В расположении узбекской сборной сейчас находятся исключительно представители местного чемпионата.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Уругвая – 1,09, победа сборной Узбекистана – 32,00, ничья – 9,60.

«Небесно-голубые» действительно превосходят своего соперника по всем компонентам. К тому же они сыграют на домашней арене, что станет большим плюсом.

Для уругвайцев это не просто товарищеский матч, а возможность на мажорной ноте покинуть страну и отправиться на чемпионат мира в Россию.

Давайте вспомним, как с родными болельщиками попрощались аргентинцы. Лионель Месси и компания разгромили Гаити со счетом 4:0, устроив на родине настоящий праздник. Подобного сценария мы ждем и в Монтевидео, поэтому ставим на «победу сборной Уругвая с форой -2,5» за 2,00.

Альтернативный вариант – «индивидуальный тотал сборной Уругвая больше 2,5» за 1,74. Имея в своем распоряжении Суареса и Кавани, было бы стыдно не забить больше двух мячей Ботирали Ергашеву из «Навбахора» или Рахимжону Давронову из «Машала».