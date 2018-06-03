Мексика оставит не у дел Шотландию

В воскресенье, 3 июня, состоится товарищеский матч между сборными Мексики — Шотландии. Игра состоится в 03.00 по московскому времени в Мехико. Прогноз на Мексика — Шотландия.

Мексика

Сборная Мексики уверенно пробилась в финальную часть чемпионата мира 2018 года, выиграв группу заключительного этапа в отборе КОНКАКАФ лишь с одним поражением в пассиве. Ближайший преследователь, которым оказалась команда Коста-Рики, отстала на пять очков. «Ацтеки» приучили не только к тому, что регулярно выступают на мундиалях, но и к тому, что как минимум выходят в плей-офф, однако на сей раз это будет сделать довольно сложно, ведь в конкурентах за выход из квартета Германия и Швеция, тогда как Южная Корея также способна удивить.

В целом, подопечные Хавьера Осорио подтверждают свою силу, ведь потерпели неудачу лишь в одном поединке из предыдущих шести, которые хотя и не были официальными, но были сыграны против видных непростых соперников. Единственным обидчиком мексиканской национальной команды оказалась Хорватия, победившая в марте со счетом 1:0. И хотя Бельгию (3:3) и Уэльс (0:0) также не удалось переиграть, зато слабее оказались Польша (0:1), Босния и Герцеговина (0:1), а также Исландия (0:3).

Шотландия

Сборная Шотландии в очередной раз за последние 20 лет не выступит на чемпионате мира, поскольку в отборочном цикле довольствовалась третьей позицией в своей подгруппе, уступив первые два места Англии и Словакии. Но, как ни банально, жизнь продолжается, и подтверждением мыслей «Тартановой армии» является то, что ее новым менеджером стал известный специалист Алекс Маклиш. Помимо трофеев в родной Шотландии, он также может похвастать завоеванием Кубка английской Лиги в 2011 году, когда в финале был повержен «Арсенал».

Ранее тренер уже возглавлял скоттов, и память об этом, судя по всему, стала одним из факторов в пользу его приглашения: в 2007 году Шотландия на равных боролась за выход в финальную часть Евро-2008, но не смогла прыгнуть выше головы в борьбе против Италии и Франции. Пока что у Маклиша только одна победа у руля команды, добытая 27 марта 2018 года над Венгрией (1:0) — это единственный успех сборной в предыдущих шести поединках.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30, в то время, как успех гостей оценивается в 10,00, а ничья — в 5,00. Рекомендуем ставить на то, что Мексика выиграет, и обе команды забьют за 3,75.