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    «Змеи» тоже пропустят

    «Интер» — «Сассуоло». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Италии по футболу 12 мая

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    Алессандро Матри
    Алессандро Матри
    SportNotizie24
    В рамках 37-го тура итальянского первенства по футболу «Интер» 12 мая примет на своем поле «Сассуоло». Начало встречи – в 21:45 по Москве. Прогноз на «Интер» — «Сассуоло».

    «Интер»

    В последнем туре чемпионата Италии команда Лучано Спаллетти «вжарила» «Удинезе» 4:0. Иначе сказать и нельзя, ведь за первый тайм «нерадзурри» 18 раз пробивали по воротам «зебр» и забили три гола!

    После удаления игрока «черно-белых» в начале второго тайма «Интер» не стал доводить дело до откровенного позора и ограничился еще одним мячем.

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    Туром ранее в матче против «Ювентуса» (2:3) тоже было удаление, но в составе команды Спаллетти. «Интер» играл в меньшинстве с 15-й минуты. Но даже при этом смог оказать достойное сопротивление: победа была упущена на 87-й минуте после автогола Шкриниара.

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» имеет 40 очков и особой турнирной мотивации у него нет. Тем не менее, команда Джузеппе Якини не собирается дарить очки соперникам. За последние десять матчей «Сассуоло» проиграл лишь однажды.

    Ближайшие события

    В эту серию вместились четыре победы и пять ничьих. Три очка удалось добыть и в матчах против серьезных команд: «Фиорентины» и «Сампдории» (по 1:0). Да и скатать ничеечку против таких «зверей», как «Наполи» и «Милан» (по 1:1), для команды из нижней части турнирной таблицы дорогого стоит.

    Последние два матча сезона (против «Интера» и «Ромы») – это скорее возможность для игроков «черно-зеленых» подороже продать себя как настоящего профи.

    Прогноз

    «Интеру» нужна победа, ведь параллельно с победой «нерадзурри» «Лацио» потерял очки в матче с «Аталантой». Теперь в случае победы «любимчиков» в этом мачте, они смогут побороться за третье место в чемпионате уже непосредственно в игре против самих «орлят».

    1,98«ОЗ + ТБ 2,5»

    Как уже было сказано, «Сассуоло» без турнирной мотивации. Однако за ним остается история и статистика: пять матчей из последних шести выиграли именно «нероверди». Учитывая хорошую форму команды Якини и то, что «Сассуоло» любитель пропускать на выезде (36 пропущенных из 57-ми), предлагаем поставить на «ОЗ + ТБ 2,5» за 1,98.

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