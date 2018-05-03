ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Марсель» мчится к домашнему финалу

    «Ред Булл» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги Европы 3 мая

    Лига Европы Марсель Лига 1 Футбол Франции Календарь Лиги 1
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Флориан Товен
    Флориан Товен
    om.net
    В четверг, 3 мая, «Ред Булл» в Зальцбурге примет «Марсель» в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги Европы. Начало встречи — в 22:05 мск. Прогноз на «Ред Булл» — «Марсель».

    «Ред Булл»

    На «Велодроме» подопечные Марко Розе поставили под сомнение свои дальнейшие перспективы в Лиге Европы, проиграв «Марселю» «благодаря» двум результативным передачам Пайета и спорному голу Товена. Но сетовать на арбитров австрийцам не стоит — за 90 минут лидер Бундеслиги создал всего два момента у чужих ворот, но в первом эпизоде здорово сыграл Йоанн Пеле, а во втором хозяев выручила штанга.

    После выезда во Францию Розе произвел семь изменений в стартовом составе, но это не помешало «быкам» победить в гостях худшую команду лиги «Санкт-Пёльтен» (2:0) и сохранить преимущество в 11 очков над «Штурмом».

    Очевидно, что титул на внутренней арене от «Ред Булла» уже не убежит, а это значит, что команда может сосредоточиться на еврокубках и попытаться оформить очередной камбек.

    «Марсель»

    Ближайшие события

    От «Марселя» в первом матче ждали яркой игры и множества голов, но «провансальцы» остановились на комфортной разнице 2:0. Это серьезная заявка на финал, но разница в два мяча ничего не гарантирует. Доказано «Ромой» и тем же «Ред Буллом», который в четвертьфинале прошел дальше, проиграв первый матч «Лацио» 2:4.

    Хотя с точки зрения еврокубковой статистики у «Марселя» самые высокие шансы из всей четверки полуфиналистов – 83,1 процента.

    Единственный минус — травма одного из лучших игроков Окампоса, которого, впрочем, прекрасно заменил Нжи — камерунец после второй в матче результативной передачи Пайета отправил мяч в угол и тут же помчался к бровке, где заключил в объятия несчастного Лукаса.

    На выходных «Марсель» расписал мировую с «Анже» (1:1). В отличие от Марко Розе, Руди Гарсия оставил на скамейке лишь Пайета, Митроглу и Сансона. Первый и второй появились на поле во втором тайме, однако выручить свою команду не смогли. В итоге фаворит потерял два очка и упустил возможность сравняться с идущим вторым «Лионом».

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение «Ред Буллу», а средняя линия на матч выглядит следующим образом: 2,10 — 3,70 — 3,60. При этом в выход австрийцев в финал никто не верит — 7,10 против 1,13 на французов.

    1,93Обе команды забьют и ТБ 2,5

    Почему так? Все просто — Пайет и Ко обязательно сообразят на гол-другой, и «быкам» в таком случае понадобится забивать уже не на два, а на три больше. Ну а это — из области фантастики, которая на другом этаже.

    Ставим на обе команды забьют за 1,60, обе забьют и ТБ 2,5 за 1,93 и победу хозяев при ТБ 2,5 за 3,00.

    Еще один любопытный вариант — тотал первого тайма больше 1 за 1,71.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Быть ли очередному камбеку?
  • 5,58
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоЮлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеру
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Главные интриги европейских чемпионатов
  • Изучаем, кто отправится в Лигу чемпионов, а кто — на понижение в классе
    •
  • Самая грубая атака Европы прямо сейчас
  • Сезон близок к завершению: пора определить лучших и худших
    •
  • Топ-10 тренеров без работы
  • Специалисты, которые свободны ближайшим летом
    •
  • Пятой колонне придется постараться. «Локомотив» вряд ли упустит титул
  • СМИ отреагировали на скандальное заявление Юрия Семина
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов