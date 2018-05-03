«Ред Булл» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги Европы 3 мая

«Ред Булл»

На «Велодроме» подопечные Марко Розе поставили под сомнение свои дальнейшие перспективы в Лиге Европы, проиграв «Марселю» «благодаря» двум результативным передачам Пайета и спорному голу Товена. Но сетовать на арбитров австрийцам не стоит — за 90 минут лидер Бундеслиги создал всего два момента у чужих ворот, но в первом эпизоде здорово сыграл Йоанн Пеле, а во втором хозяев выручила штанга.

После выезда во Францию Розе произвел семь изменений в стартовом составе, но это не помешало «быкам» победить в гостях худшую команду лиги «Санкт-Пёльтен» (2:0) и сохранить преимущество в 11 очков над «Штурмом».

Очевидно, что титул на внутренней арене от «Ред Булла» уже не убежит, а это значит, что команда может сосредоточиться на еврокубках и попытаться оформить очередной камбек.

«Марсель»

От «Марселя» в первом матче ждали яркой игры и множества голов, но «провансальцы» остановились на комфортной разнице 2:0. Это серьезная заявка на финал, но разница в два мяча ничего не гарантирует. Доказано «Ромой» и тем же «Ред Буллом», который в четвертьфинале прошел дальше, проиграв первый матч «Лацио» 2:4.

Хотя с точки зрения еврокубковой статистики у «Марселя» самые высокие шансы из всей четверки полуфиналистов – 83,1 процента.

Единственный минус — травма одного из лучших игроков Окампоса, которого, впрочем, прекрасно заменил Нжи — камерунец после второй в матче результативной передачи Пайета отправил мяч в угол и тут же помчался к бровке, где заключил в объятия несчастного Лукаса.

На выходных «Марсель» расписал мировую с «Анже» (1:1). В отличие от Марко Розе, Руди Гарсия оставил на скамейке лишь Пайета, Митроглу и Сансона. Первый и второй появились на поле во втором тайме, однако выручить свою команду не смогли. В итоге фаворит потерял два очка и упустил возможность сравняться с идущим вторым «Лионом».

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение «Ред Буллу», а средняя линия на матч выглядит следующим образом: 2,10 — 3,70 — 3,60. При этом в выход австрийцев в финал никто не верит — 7,10 против 1,13 на французов.

1,93Обе команды забьют и ТБ 2,5

Почему так? Все просто — Пайет и Ко обязательно сообразят на гол-другой, и «быкам» в таком случае понадобится забивать уже не на два, а на три больше. Ну а это — из области фантастики, которая на другом этаже.

Ставим на обе команды забьют за 1,60, обе забьют и ТБ 2,5 за 1,93 и победу хозяев при ТБ 2,5 за 3,00.

Еще один любопытный вариант — тотал первого тайма больше 1 за 1,71.

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