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    «Ницца» — «Монпелье». Прогноз и ставки на чемпионат Франции по футболу 22 апреля

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    Футболисты «Ниццы»
    ogcnice.com
    В рамках 34-го тура французской Лиги 1 «Ницца» 22 апреля примет на своем поле «Монпелье». Начало встречи намечено на 16:00 по мск. Прогноз на «Ницца» — «Монпелье».

    «Ницца»

    Подопечные Люсьена Фавра не проигрывают уже в 3-х матчах подряд. После победы в 31-м туре в гостях над «Труа» (2:0), следующие 2-е игры «Ницца» сыграла вничью.

    Сначала на родной арене «орлята» поделили очки с конкурентом за 5-е место «Ренном» (1:1), а в последнем игровом дне упустили победу над «Анже» (1:1), пропустив за 6-ть минут до конца встречи.

    После 33-х поединков французского первенства «гимназисты» имеют 47-мь пунктов и занимают 6-е место. Они на один балл отстают от 5-го «Ренна» и на столько же опережают «Монпелье», «Нант» и «Сент-Этьен».

    Ближайшие события

    В последних 5-ти домашних матчах «Ницца» выиграла только в одной встрече. В этом сезоне на родной арене «орлята» одержали 8-мь викторий, 3-и раза играли вничью и 6-ть матчей проиграли, разница мячей — 24:22.

    Точно не сыграет давно травмированный защитник Кристоф Жайе, а нападающий Марио Балотелли еще может успеть восстановиться к предстоящему поединку.

    «Монпелье»

    «Монпелье» из последних 8-ми поединков Лиги 1 6-ть из них завершил ничейным результатом. Так же одну игру выиграл и одну проиграл.

    1 апреля «паладины» обыграли «Кан» (3:1) в гостях и тем самым прервали серию из 5-ти ничьих кряду. Затем поделили очки с «Марселем» (0:0) на выезде, а в последнем туре чемпионата на своем поле проиграли «Бордо» со счетом 1:3.

    На данный момент дружина Тер-Закаряна расположилась на 7-м месте и имеет в своем активе 46-ть баллов. Она отстает от 5-го «Ренна» на 2-а очко и 6-й «Ниццы» на одно.

    На выезде в этом сезоне «Монпелье» проиграл только в 3-х поединках, 4-е матча выиграл и 8-м игр свел вничью, разница забитых и пропущенных — 13:12.

    1,80победа «Ницца» в один мяч или ничья: да

    За последние 4-е сезона в Лиги 1 «паладины» в Ницце 2-а матча свели вничью и еще 2-е встречи проиграли. В первом круге «Монпелье» победил со счетом 2:0.

    Прогноз

    В предстоящем поединке встретятся соперники, которые ведут борьбу за путевку в ЛЕ. «Монпелье» по пропущенным мячам уступает только ПСЖ, что правда по забиты только на один мяч опережает последний «Мец».

    «Орлята» не впечатляют в последних домашних матчах, но на кону будет, как говорится, 6-ть очков. И скорее всего, они не должны проиграть на своем поле, но забить много не смогут.

    Хороший вариант для этого поединка — победа «Ницца» в один мяч или ничья: да за 1,80.

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