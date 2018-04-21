ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Стекольщики» забьют не единожды

    «Уотфорд» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на матч 35-го тура английской Премьер-лиги 21 апреля

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Уотфорд Кристал Пэлас Календарь АПЛ
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Вильфрид Заа
    Вильфрид Заа
    The Week UK
    В рамках 35-го тура английского первенства по футболу «Уотфорд» примет на своем поле «Кристал Пэлас». Начало матча – в 17:00 мск. Прогноз на «Уотфорд» — «Кристал Пэлас».

    «Уотфорд»

    Главная задача «шершней» на остаток сезона – сохранить место в Премьер-лиге. Команда Хавьера Гарсии после 34-х туров имеет в своем активе 37 очков. Отрыв от «Саутгемптона» немаленький – девять зачетных пунктов. Но расслабляться «Уотфорду» еще рановато.

    Ведь впереди у «золотых парней» выездные встречи с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Да и «Ньюкасл», когда приезжает на чужое поле, редко играет открыто.

    Все прогнозы на футбол

    Учтем также и безвыигрышную серию команды Хавьера Гарсии – она составляет уже пять матчей (четыре из них – поражения). В прошлом туре «Уотфорд» пропустил от одной из самых немощных атак английской Премьер-лиги: единственное попадание в створ ворот от «Хаддерсфилда» осталось единственным голом в матче.

    «Кристал Пэлас»

    У коллектива Роя Ходжсона на три очка меньше, чем у «шершней», но куда более легкий календарь. До конца чемпионата предстоят матчи против аутсайдеров и лихорадочного «Лестера». Так что вполне возможен вариант финишировать даже выше «золотых парней» Гарсии.

    Ближайшие события

    Тем более, что последние результаты дают надежду на позитивный результат. За последние четыре матча «Кристал Пэлас» всего лишь раз потерпел поражение – от «Ливерпуля», и то минимальное (1:2).

    В последнем туре «стекольщики» обыграли на своем поле «Брайтон» 3:2. Все пять голов вместились в первые 45 минут игры. Если «чайки» провели ровный поединок (по 6 ударов в каждом тайме), то «орлы» большую нагрузку приложили на первую половину (11 ударов из 15-ти).

    Прогноз

    2,30«ИТ2 > 1,5»

    У обоих команд как минимум по пять травмированных игроков. Тем не менее, ждем серьезной зарубы. Скорее всего, у «Кристал Пэлас» будет преимущество по моментам – команда Роя Ходжсона в среднем наносит 12,5 ударов за матч.

    А если учитывать, что соперники «Уотфорда» реализуют в среднем 16% своих моментов (самый высокий показатель в АПЛ), то получается обилие реальных шансов забить «шершням» не единожды. Ставим «ИТ2 > 1,5» за 2,30.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжение сказки «Бетиса»
  • 7,21
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Дидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном тексте
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Кто остановит «Локо» на пути к чемпионству?
  • Главные интриги на финише футбольного сезона
    •
  • Что не так с Погба?
  • Моуринью, нелюбимая позиция и нестабильность — кто и что мешает Погба стать настоящей суперзвездой «Манчестер Юнайтед»
  • Худший «Реал» на своем поле в 21-м веке
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Атлетик»
    •
  • ЦСКА подал признаки жизни
  • «Армейцы» обыграли «Ак Барс» и сократили отставание в серии
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов