ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Тайное знание «буков» или валуй на «Интер»

    «Интер» — «Кальяри». Прогноз и ставки на матч 33-го тура итальянского первенства по футболу 17 апреля

    Серия A Футбол Италии Интер Кальяри Календарь Серии А
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Лучано Спаллетти
    Лучано Спаллетти
    Diario AS
    В рамках 33-го тура итальянской Серии А «Интер» 17 апреля примет «Кальяри». Начало встречи – в 21:45 мск. Прогноз на «Интер» — «Кальяри».

    «Интер»

    «Нерадзурри» не проигрывали дома с декабря-месяца. Правда, и побед было всего три. Причем две из них – над аутсайдерами чемпионата. Если учитывать все матчи, то за десять последних игр команда Лучано Спаллетти проиграла всего два раза («Торино» и «Дженоа»). Оба раза на выезде.

    Последние три матча «Интер» проводил на чужих полях. Тоска по своим болельщикам может вполне мотивировать «любимчиков» на успех.

    Все прогнозы на спорт

    Помешать может только низкая реализация. Например, в матче последнего тура против «Аталанты» (0:0) «черно-синие» всего два раза потревожили вратаря соперника из десяти попыток забить гол. В матче с «Миланом» в 27-м туре (0:0) – аналогично. Даже в игре против «Вероны» (3:0) было всего четыре попадания в створ из 23-х ударов.

    «Кальяри»

    Хотя нет, помешать «Интеру» может еще одна вещь. По заверению психологов, страх смерти сильнее боязни остаться бедным, недополучить эмоций и вообще сильнее любого другого страха. То есть желание остаться в живых намного сильнее желания получить какие-то блага.

    Ближайшие события

    Мы ведем к тому, что «Интер» стремится обойти «Рому» и засесть в зоне Лиги чемпионов (блага), а «Кальяри» боится вылететь из Серии А (страх «смерти»). Потому мотивация «островитян» может оказаться сильнее. Ведь до «смертельной» зоны вылета всего пять очков.

    Правда, судя по результатам, игроки «Кальяри» либо бесстрашные, либо не знают, что из чемпионата можно вылететь. Потому как в последних десяти играх подопечные Диего Лопеса добыли только три победы.

    Прогноз

    1,88«сухая» П1

    Очень странно видеть в линиях разных БК такие высокие коэффициенты на «сухую» победу «Интера». Даже кажется, что конторы «что-то знают»: Италия ведь, мафия, договорняки…

    Если серьезно, то мы даже в замешательстве. Ведь единственное, на что можно опереться – это более закрытая игра «сардинийцев» на выезде (13 забитых и 23 пропущенных против 17-29 дома).

    В любом случае, есть резон поставить на «Интер» победит и не пропустит за 1,88. Возможно, это просто валуй.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Ростов» устроит праздник для болельщиков
  • 4,49
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Золото Загитовой, серебро МедведевойЗолото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катанииАлина Загитова выиграла золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2018. Большая фотогалерея произвольной программыБронза Елистратова в шорт-треке и корейское золотоБронза Елистратова и корейское золото в шорт-трекеСемен Елистратов стал первым медалистом из России на Олимпиаде-2018, завоевав бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в шорт-трекеНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Конец чемпионской гонки: «Спартак» проиграл на Урале
  • Реакция прессы на выездное поражение «Спартака» в Екатеринбурге
    •
  • «Манчестер Сити» вернулся и сделал шаг к титулу
  • Обзор британских СМИ после важнейшей победы «Манчестер Сити» над «Тоттенхэмом»
    •
  • Галиев сделал «Ак Барс» фаворитом. Казанцы взяли первую игру
  • СМИ – о победе «Ак Барса» над ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина
    •
  • «Локомотив» испортил юбилей «Динамо»
  • Реакция прессы на разгром бело-голубых в столичном дерби
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100%
  • высокие
    кэфы
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов