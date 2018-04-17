«Интер» — «Кальяри». Прогноз и ставки на матч 33-го тура итальянского первенства по футболу 17 апреля

«Интер»

«Нерадзурри» не проигрывали дома с декабря-месяца. Правда, и побед было всего три. Причем две из них – над аутсайдерами чемпионата. Если учитывать все матчи, то за десять последних игр команда Лучано Спаллетти проиграла всего два раза («Торино» и «Дженоа»). Оба раза на выезде.

Последние три матча «Интер» проводил на чужих полях. Тоска по своим болельщикам может вполне мотивировать «любимчиков» на успех.

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Помешать может только низкая реализация. Например, в матче последнего тура против «Аталанты» (0:0) «черно-синие» всего два раза потревожили вратаря соперника из десяти попыток забить гол. В матче с «Миланом» в 27-м туре (0:0) – аналогично. Даже в игре против «Вероны» (3:0) было всего четыре попадания в створ из 23-х ударов.

«Кальяри»

Хотя нет, помешать «Интеру» может еще одна вещь. По заверению психологов, страх смерти сильнее боязни остаться бедным, недополучить эмоций и вообще сильнее любого другого страха. То есть желание остаться в живых намного сильнее желания получить какие-то блага.

Мы ведем к тому, что «Интер» стремится обойти «Рому» и засесть в зоне Лиги чемпионов (блага), а «Кальяри» боится вылететь из Серии А (страх «смерти»). Потому мотивация «островитян» может оказаться сильнее. Ведь до «смертельной» зоны вылета всего пять очков.

Правда, судя по результатам, игроки «Кальяри» либо бесстрашные, либо не знают, что из чемпионата можно вылететь. Потому как в последних десяти играх подопечные Диего Лопеса добыли только три победы.

Прогноз

1,88«сухая» П1

Очень странно видеть в линиях разных БК такие высокие коэффициенты на «сухую» победу «Интера». Даже кажется, что конторы «что-то знают»: Италия ведь, мафия, договорняки…

Если серьезно, то мы даже в замешательстве. Ведь единственное, на что можно опереться – это более закрытая игра «сардинийцев» на выезде (13 забитых и 23 пропущенных против 17-29 дома).

В любом случае, есть резон поставить на «Интер» победит и не пропустит за 1,88. Возможно, это просто валуй.

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