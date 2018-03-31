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    «Спартак» останется вторым

    «Спартак» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 31 марта

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    Футболисты «Спартака»
    Футболисты «Спартака»
    В субботу, 31 марта, «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Тосно» в рамках 24-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Спартак» — «Тосно».

    «Спартак»

    «Спартак» перед международным перерывом победил «Рубин» (2:1). Героями встречи на казанском «огороде» стали Софьян Ханни и Луис Адриано. Первый создавал остроту практически после каждого касания с мячом, организовывал моменты для себя и для партнеров и открыл счет в матче, а второй упустил шикарный шанс на исходе первого тайма, но полностью реабилитировался после перерыва, забив победный гол.

    Взяв три очка, команда Массимо Карреры вышла на второе место в чемпионате России и стала основным конкурентом «Локомотива» — от «железнодорожников» «Спартак» отстает на 5 очков. Много это или мало? Учитывая календарь оставшихся туров, отыграть 5 очков «красно-белым» вполне по силам. Дома – «Тосно», «Ахмат», «Ростов», «Динамо», в гостях – «Анжи», «Урал», «Амкар». Так что прямо сейчас «Спартак», прилично прибавивший с появлением Ханни, представляется самым опасным преследователем для лидера.

    Во время паузы в чемпионате «Спартак» работал в Тарасовке, отказавшись от проведения спаррингов. Правда, даже это не уберегло москвичей от потерь — в сборной России травму получил Роман Зобнин, а Джано Ананидзе порвал «кресты» в игре за сборную Грузии. Оба, как вы понимаете, точно не сыграют против «Тосно». Участие же Зе Луиша, Сальваторе Боккетти и Сердара Таски пока под вопросом — все они уже работают в общей группе, но тренерский штаб может их поберечь.

    «Тосно»

    Ближайшие события

    «Тосно» в 23-м туре проиграл в Каспийске, уступив «Анжи» со счетом 0:2. Тренерский штаб махачкалинцев после поражения в Уфе изрядно перетряхнул состав, и это дало свои плоды уже в первом тайме: большое число участвовавших в наступлении футболистов «Анжи» приводило к тому, что активно игравшие на флангах хозяева стягивали внимание на себя и открывали пространство для подключавшегося из глубины Антона, который в итоге оформил дубль. Во второй 45-минутке «Анжи» сыграл по счету, тогда как «Тосно» не наработал даже на гол престижа.

    Паузу, связанную с играми сборных, команда Дмитрия Парфенова заполнила мини-сбором в Турции, где провела спарринг с местным «Аланьяспором» (2:2) — «Тосно» дважды в матче удавалось выходить вперед после голов Вагиза Галиулина и Нуну Роши, но «Аланьяспор» дважды отыгрывался.

    29 марта «Тосно» вернулся в Россию и уже здесь в полном составе (сборники вернулись, кадровых проблем нет) продолжил подготовку к игре со «Спартаком».

    Прогноз

    Букмекеры уверены в победе «Спартака», а средняя линия на матч выглядит следующим образом: 1,31 — 5,60 — 9,10.

    1,85Победа «Спартака» в тайме и матче

    С мотивацией проблем не будет ни у хозяев, ни у гостей (им по-прежнему угрожает вылет), но в субботу на первый план выйдет не она, а исполнительское мастерство. Считаем, что Ханни и Ко способны взять три очка без нервотрепки, а потому ставим на победу «Спартака» в тайме и матче за 1,85.

    Также рекомендуем присмотреться к следующим ставкам — индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 за 1,47 и хозяева победят и не пропустят за 2,05.

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