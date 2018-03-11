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    Продолжит ли «Милан» свой беспроигрышный путь в Серии А?

    «Дженоа» — «Милан». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 11 марта

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    Футболисты «Милана»
    Футболисты «Милана»
    paininthearsenal.com
    В воскресенье, 11 марта, «Дженоа» на своем поле примет «Милан» в рамках 28-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис», начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Дженоа» — «Милан».

    «Дженоа»

    Футболисты «Дженоа» на данный момент занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 30 набранных очков.

    Генуэзская команда уже вряд ли сможет побороться за зону еврокубков. Что касается зоны вылета, то расстояние до нее составляет девять очков.

    Все прогнозы на Серию А

    В четырех последних матчах «грифоны» обыграли «Лацио» (2:1), «Кьево» (1:0) и «Интер» (2:0), а также потерпели поражение от «Болоньи» (0:2).

    Среди травмированных у «Дженоа» значатся Мигель Велозу, Армандо Иццо, Джузеппе Росси и Адель Таарабт.

    «Милан»

    «Милан» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А. На его счету 44 набранных очка в 26 сыгранных турах.

    Ближайшие события

    «Россонери» имеют равное количество баллов с «Сампдорией», с которой и ведут борьбу за место в зоне еврокубков. Что касается «Интера» и «Лацио», то они оторвались от команды Дженнаро Гаттузо на семь и восемь очков соответственно.

    В восьми последних матчах «Милан» не потерпел ни одного поражения, одержав сразу шесть побед, в том числе над «Лацио» (2:1) и «Ромой» (2:0).

    В середине недели «россонери» играли с лондонским «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги Европы и проиграли со счетом 0:2.

    У «Милана» после травм восстанавливаются Андреа Конти, Матео Мусаккьо и Марко Сторари.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милана» — 2,40, победа «Дженоа» — 3,40, ничья – 3,20.

    2,10«Милан» не проиграет и тотал меньше 2,5

    Очевидно, в пользу «россонери» говорит их более высокое место в турнирной таблице, а также выдающаяся беспроигрышная серия, начавшаяся еще в прошлом году.

    Если говорить о генуэзцах, то им могут помочь разве что родные трибуны. Стабильности подопечным Давиде Баллардини сейчас не хватает, хотя на сюрпризы они способны.

    Учитывая все вышесказанное, предположим, что «Милан» как минимум не проиграет, при этом команды не забьют больше двух мячей. Коэффициент на это событие составляет 2,10.

    1,67Победа «Милана» с форой 0

    Можно также взять победу гостей с форой 0, но в таком случае коэффициент не будет слишком высоким – 1,67.

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