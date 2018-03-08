«Милан» — «Арсенал». Прогноз и ставки на первый матч 1/8 финала Лиги Европы 8-го марта

«Милан»

«Милан» набрал ход и уже 13 матчей во всех турнирах не знает поражений. Эта 13-матчевая дистанция не была легкой прогулкой. Скорее, ее можно назвать полумарафоном.

«Марафоном» — потому, что за это время удалось победить себя и серьезных соперников типа «Интера», «Лацио» и «Ромы», а «полу-» — потому, что он еще не закончился – впереди матчи против «Арсенала», «Ювентуса» и «Наполи».

Два последних матча тоже были непростыми. «Россонери» проигрывали по моментам «Роме» (18-10), но смогли превзойти ее в качестве и в итоговом счете (2:0). Затем последовал крайне сложный выезд у другой римской команде в рамках Кубка Италии.

Все прогнозы на Лигу Европы

В основное время забить «Милану» не удалось, но Гаттузо здорово закалил нервы своей команде – выигрыш по пенальти у «Лацио» и проход дальше.

«Арсенал»

Венгер остается – так сообщила «The Times», и это все, что нужно знать о состоянии «Арсенала» в данный момент. Кто не понял, объясним – лондонскому клубу нужны перемены. Пока у руля француз, их не будет.

Значит, снова будет серьезная борьба за контроль мяча, много средних передач с неплохим процентом точности (сейчас 87%), неплохой процент попаданий в створ (сейчас 51,5% в ЛЕ), хороший процент реализации (17,5%) и проигрыши в самый ответственный момент.

Поражение в последнем туре Премьер-лиги от «Брайтона» (1:2) стало четвертым подряд и рекордным для команды Венгера в этом сезоне. Все проходило точь-в-точь по описанной схеме: контроль – 68%, удары – 15, попадания – 7 (46,6%) и проигрыш.

Прогноз

От этого матча ждут наибольшей зрелищности, поскольку в родных чемпионатах им ничего не светит. У нас нет уверенности насчет зрелищности, но есть предчувствие и факты касательно исхода конкретно первого поединка.

1,93«П1 в 1 мяч или Х»

«Милан» в гораздо лучшем психологическом состоянии. По нам, это сыграет ключевую роль. Но также хотим заметить, что неудачи «Арсенала» тоже должны прерваться хотя бы в плане игры команды. То есть, «канониры» должны в какой-то момент перешагнуть последнюю грань, и перестать париться о результате. Этого не хватит для победы, но хватит для достойного проигрыша или даже ничьей.

Наш выбор – «П1 в 1 мяч или Х» за 1,93.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram